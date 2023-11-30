1 декабря 2023 года будет несколько «воинственный» день для некоторых из 12 знаков зодиака.

В ежедневном гороскопе пятница сложная: будут ли звезды благосклонны к вам или вам придется столкнуться с болезненной ситуацией?

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, сегодня ваша сила будет заключаться в ощущении благополучия, которое вы испытываете каждый день. У вас будет переполняющая энергия и желание покорить мир. Сегодняшний день похож на один из тех дней, когда ваши мечты и желания наконец-то могут материализоваться.

В этот важный момент вы можете пересечься с кем-то, кто внешне отличается от вас, но может стать идеальным союзником. Их помощь в реализации одного из ваших самых желанных проектов будет великолепной. Постарайтесь относиться к ним с добротой, поделитесь с ними своими намерениями и идеями, и вы увидите, как все пойдет гладко.

Благодаря этой неожиданной связи вы уже в самое ближайшее время начнете видеть свет в своих проектах. Главное – не сдаваться никогда и ни при каких обстоятельствах. Скорее, пришло время удваивать свои усилия каждый день.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, хотя обычно вы обаятельный человек, но когда вас одолевает сентиментальность, вы можете быть невыносимы для других. Это особенно верно для тех, кто более реалистичен или материалистичен. Сегодня важно не быть на грани слез не только потому, что это может негативно повлиять на вас, но и потому, что в сложных ситуациях вы можете оказаться одинокими.

Постарайтесь держаться подальше от этих «эмоциональных излишеств», которые порой не соответствуют реальным ситуациям. Иногда вы сами создаете драмы в своем уме. Однако вы способны видеть вещи ясно и без драматизма, поэтому было бы целесообразно придерживаться такого подхода как можно чаще.

Наденьте эмоциональную броню, хотя бы на время, и не позволяйте ничему влиять на вас. В романтической сфере эта ситуация также может вызвать напряженность. Человек, с которым вы находитесь, может быть несколько сбит с толку вашим меланхоличным настроем.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, вы каждый день озабочены темой любви , но сегодня вы собираетесь делать это более интенсивно. Вы отчаянно ищете способ найти свою вторую половинку и человека, с которым можно создать семью. Проблема не в том, что вы одиноки, а в том, что человек, с которым вы делите свою жизнь, не разделяет ваших стремлений.

Постарайтесь не спорить с ними по этому поводу, ведь вы знаете, что ничего не добьетесь и это может испортить вам день. Если вам нужно сбежать, попросите друга пойти выпить кофе или пива. Вы также можете «сжечь» свое плохое настроение, занявшись спортом, например, бегом на беговой дорожке или боксом.

Сгоряча решений нет, и вы это прекрасно знаете. Вы найдете решение, когда успокоитесь и почувствуете, что никого не задушите. И если, подумав об этом, вам придется принять решение разорвать эти отношения, это тоже будет неплохой идеей.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, нетерпение, которое часто охватывает вас, когда вы погружены в проект, возможно, смягчилось. Иногда вам даже может казаться, что оно исчезло навсегда. Однако сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неудачей в этом прорыве.

Хотя это может и не иметь большого значения, звезды будут вас замедлять. Как раз в тот момент, когда вы чувствуете себя наиболее взволнованным и готовым покорить мир, вам, возможно, придется приземлиться и снова встать на ноги. Возможно, кто-то пытается преуменьшить ваши усилия и достижения.

Не позволяйте этому эпизоду повлиять на вас больше, чем необходимо, помните, что вы не хотите потерять все, чего достигли. Если кто-то задел ваши чувства, считайте его плохим, эгоистичным и невнимательным человеком. Не стоит такому человеку терять все недели работы , не так ли?

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Сегодня у тебя будет особенный день, Лео. Вы проснетесь, чувствуя себя немного нервным, особенно учитывая, что для этого нет видимой причины. На физическом уровне нет, а на духовном есть: звезды, управляющие вашим знаком, имеют несколько «воинственное» соединение.

Хоть вы и в гармонии с собой, очевидно, что нервозность и возбуждение работают против вас. Это мешает вам сосредоточиться на повседневных делах, с чем у вас обычно нет проблем. Это приведет к ситуации, которая всех сбивает с толку: невероятному характеру.

Если вам нужно справиться с плохим настроением, попробуйте выпить расслабляющий травяной чай или принять горячую пенную ванну. Постарайтесь сегодня и все выходные сосредоточиться на занятиях, которые заставят вас чувствовать себя непринужденно.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, сегодня настроение значительно изменится из-за астрального соединения, которое изменит все. Несмотря на эту временную турбулентность, желательно сохранять спокойствие. В вашем случае этот совет будет гораздо важнее, чем для других знаков, склонных к более конфликтным ситуациям, чем вы.

Ваша натура всегда была внимательна к окружающим, наряду с вашим приветливым и позитивным характером. Вот почему вы чувствуете себя так некомфортно в ситуациях конфликта или спора. Кроме того, ваша энергия растет, и это может привести к тому, что вы будете активно участвовать в них, а потом пожалеете об этом.

Поэтому сегодня крайне важно избегать споров и контролировать любые вспышки гордости, которые могут повлиять на ваше отношение. Обратите особое внимание на окружающих, так как вы можете причинить им вред, даже не осознавая этого.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, сегодня вы встретите человека, чья личность и амбиции очень похожи на ваши. Возможно, вам будет сложно признать это, поскольку вам придется перестать чувствовать себя «уникальным», но это реальность. Вместо того, чтобы злиться, как обычно, обратите внимание на то, чем этот человек, возможно, захочет с вами поделиться.

Это может быть какой-то проект или их взгляды на жизнь, но что бы это ни было, это принесет вам пользу. Поначалу вам может показаться, что их цели вас не касаются, но постарайтесь быть восприимчивыми к их словам и таким образом пролить свет на те аспекты, которые вам кажутся совершенно затемненными. Но будьте осторожны и не поддавайтесь искушению объяснить им свои стремления, поскольку они могут их не понять.

В этом случае избегайте навязывания своей точки зрения. Помните, что этот человек — лишь проводник на вашем пути. Постарайтесь держать уши открытыми и рот закрытым, поскольку указания, которые вы получите сегодня, могут принести ценную информацию в ваше ежедневное путешествие.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, сегодня у тебя может возникнуть соблазн нарушить правила. Может быть, это потому, что вам хочется немного себя побаловать, но сейчас неподходящее время. Есть высокая вероятность того, что этот ход окажется не таким, как вы ожидаете.

Даже вы начнете испытывать чувство беспокойства, если поддадитесь искушению. Ваши ценности прочны, и именно поэтому они могут немедленно вызвать у вас нечистую совесть. Нарушать правила время от времени — это нормально, но делать это ежедневно и в такое время может иметь последствия для третьих лиц.

Совет: возьмите себя в руки и найдите план, который не вызовет впоследствии сожалений. Поддавшись сиюминутным импульсам, вы можете получить нежелательные головные боли. У вас могут возникнуть проблемы не только с самим собой, но и с другими людьми.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сегодня вам может быть предложено интересное предложение о работе, хотя оно может не соответствовать всем вашим требованиям. Тем не менее, прежде чем сказать «нет», подождите и без колебаний обсудите условия. У вас для этого привилегированное положение, поэтому проявляйте все свои качества, как рабочие, так и личные.

Подчеркните свои таланты и навыки, показав свою способность принести пользу в любой ситуации. Подготовьте почву на случай, если переговоры состоятся, и предложите условия, которые будут соответствовать вашим ожиданиям, с элегантностью, которая вас характеризует. Обязательно используйте здравые рассуждения и сохраняйте спокойствие, как вы всегда делаете, но сегодня это еще важнее.

Поначалу вы можете столкнуться с сопротивлением, но поверьте, что, поразмыслив, они в конечном итоге примут ваши условия, потому что вы действительно этого стоите. Поработайте над повышением своей самооценки сегодня, на случай, если представится прекрасная возможность.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, хотя в повседневной жизни у вас обычно все складывается очень хорошо, сегодня все может быть несколько иначе. Вы испытаете необычное чувство беспокойства и восприимчивости. Такое настроение не отражает вашу истинную природу, но бывают моменты, когда провода перекрещиваются, и абсолютно ничего не происходит.

Это может быть связано с тем, что сегодня вы окажетесь в несколько конфликтной ситуации с человеком, которого вы очень цените. Постарайтесь избегать конфронтации в течение дня, так как ваше плохое настроение может заставить вас сказать что-то, о чем вы можете пожалеть в будущем. Вместо этого поставьте себя на место другого человека и поймите его точку зрения.

Постарайтесь не делать большого дела из чего-то неважного.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, сегодня вы можете столкнуться с проблемой социального характера. Хотя вы всегда были человеком, которым восхищались, и обычно хорошо ладили со всеми, иногда некоторые люди дистанцируются, и это нормально. Это не ваша личная проблема, поэтому постарайтесь выкинуть это из головы раз и навсегда.

Вы привлекаете внимание, у вас много друзей, и вы даже влюблены в кого-то. Это дает понять, что проблема не может быть вашей. Но будьте осторожны, потому что наличие этих вещей может оказаться палкой о двух концах.

Хотя вам нравится, когда вас любят близкие, это может вызвать ревность среди окружающих. Хотя вы знаете, что эта ревность иррациональна и необоснованна, оставлять ситуацию без внимания или неразрешенной — не лучшая идея. Постарайтесь прояснить ситуацию с теми, кто дистанцировался от вас.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, сегодня вы насладитесь исключительной ясностью ума и способностью прямо выражать свои мысли. Таким образом, ваши подходы будут понятны больше, чем обычно. Для многих знаков это сложный день, но ваши навыки ведения переговоров станут идеальным посредником в разрешении конфликтов.

Это может привести к тому, что вы будете вовлечены в дискуссии из-за общего приподнятого настроения. Не позволяйте этой ситуации лишить вас того спокойствия, которое выделит вас в этой ситуации. Воспользуйтесь своей способностью к примирению, поскольку она может сыграть ключевую роль в разрешении конфликтов других людей.

Не скупитесь на помощь другим, когда это необходимо. Если, например, ваш партнер сегодня переживает моменты стресса, постарайтесь помочь ему успокоиться, даже если вы не получаете от него обычной привязанности.

Источник: magic.horoscope.

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