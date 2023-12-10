Мужчина получил повестку и должен был прибыть в ТЦК и СП, но уклонился.

В Закарпатской области мужчина, который отказался от мобилизации, сначала был приговорен к испытательному сроку. Однако прокурор обжаловал это решение, и теперь ухилянта отправили в тюрьму.

Об этом говорится в приговореЗакарпатского апелляционного суда.

По информации суда, житель города Мукачево в Закарпатье, в декабре 2022 года, был признан годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прибыть в ТЦК и СП, но уклонился.

Суд в первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок испытуемым.

Прокуратура Закарпатской области обжаловала это решение в апелляционном суде, требуя отправить уклоняющегося в тюрьму. Адвокат мужчины просил не наказывать его.

Закарпатский апелляционный суд считает, что "отказ от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, что может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, и в условиях военного положения являются недопустимыми"

Суд также считает, что "искреннее раскаяние" уклоняющегося нельзя учитывать, поскольку он не исправился.

Апелляционный суд отменил приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 11 мая 2023 года, и мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

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