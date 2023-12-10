В Закарпатской области мужчина, который отказался от мобилизации, сначала был приговорен к испытательному сроку. Однако прокурор обжаловал это решение, и теперь ухилянта отправили в тюрьму.

Об этом говорится в приговореЗакарпатского апелляционного суда.

суд

По информации суда, житель города Мукачево в Закарпатье, в декабре 2022 года, был признан годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прибыть в ТЦК и СП, но уклонился.

Суд в первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок испытуемым.

Прокуратура Закарпатской области обжаловала это решение в апелляционном суде, требуя отправить уклоняющегося в тюрьму. Адвокат мужчины просил не наказывать его.

Закарпатский апелляционный суд считает, что "отказ от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, что может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, и в условиях военного положения являются недопустимыми"

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Суд также считает, что "искреннее раскаяние" уклоняющегося нельзя учитывать, поскольку он не исправился.

Апелляционный суд отменил приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 11 мая 2023 года, и мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

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