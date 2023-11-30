Военный эксперт Олег Жданов рассказал, можем ли мы сбивать ракеты Х-22, которыми оккупанты стараются атаковать снова гораздо активнее с наступлением зимних холодов. По словам эксперта, ПВО – это система залпового огня для огневого поражения наземных целей, и дело в том, что Х-22 ни разу не применялись оккупантами по тем районам, которые прикрыты комплексами Патриот.

«Поэтому на сегодняшний день у нас нет примера сбития ракеты х-22 комплексом Патриот, но судя по тому, что ракета старая, разработок семидесятых годов и для борьбы с авианосцами, она является частью воздушного базирования, но после сброса с самолёта она стартует и летит по баллистической траектории.

То есть сбивается как обычная баллистика, судя по тому, что мы на сегодняшний день имеем такой богатый опыт в сбитии Кинжалов, за последнее время 15 из 15 выпущенных. И если даже их сбили, то ракеты Х-22 не проблема для наших комплексов. Эта ракета намного медленнее, она не изменяет траекторию в отличие от Кинжалов» - делится эксперт.

Также эксперт подметил, мы не собираемся всю зиму сидеть сложа руки и ждать, когда россия сделает себе передышку и нарастит силы. Мы будем бороться, а что касается наших ракет, сомневаюсь, что нужное количество появится даже в 2024 году, понимая состояние разработок ракетных комплексов. Но могут появиться западные ракеты, те же Атамс на 300 км, нам будет вполне достаточно. Поэтому сначала надо определиться, что мы конкретно считаем победой.

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