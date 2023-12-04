Пятна на одеяле могут появиться в результате случайного пролития напитков, отраженного макияжа или даже следов после приключений с едой.

Однако нет проблемы без решения, и вы можете легко вернуть свое любимое одеяло в первозданное состояние. Вот 5 действенных способов, которые вам в этом помогут.

Немедленно удалите пятно

Первый и самый важный совет – действовать быстро. Чем раньше вы приступите к удалению пятна, тем больше шансов, что оно не оставит после себя неприятный след. Используйте чистую ткань или салфетку для впитывания излишка жидкости, а затем переходите к конкретным методам удаления.

Соль и лимонный сок

Смешайте соль с лимонным соком, чтоб сделать пасту. Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Соль впитает в себя загрязнение, а лимонный сок поможет отбелить ткань. После этого просто снимите остатки пасты и промойте одеяло в холодной воде.

Уксус и сода

Создайте раствор, смешав уксус и соду в соотношении 1:1. Нанесите раствор на пятно и дайте ему работать в течение 15-20 минут. Затем промойте одеяло в холодной воде. Уксус поможет разлагать загрязнение, а сода отбеливает ткань.

Стиральный порошок или гель

Если пятно не слишком велико и не требует специфического подхода, можно просто использовать стиральный порошок или гель. Нанесите его непосредственно на пятно, дайте ему немножко работать, затем промойте одеяло. Обычно это эффективный способ удаления разных типов загрязнений.

Гидроокись перекиси

Гидроокись перекиси – отличный инструмент для удаления пятен. Смешайте воду с гидроокисью перекиси в соотношении 1:1, нанесите на пятно и оставьте на 15-20 минут. Затем промойте одеяло в холодной воде. Избегайте использования этого метода для цветных или тонких тканей, поскольку гидроокись перекиси может влиять на их структуру.

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