Женщина отдала 550 тысяч мужчине, убедившему ее, что он "иностранец" и влюблен в нее.

Так, в Тернополе влюбленная 59-летняя женщина отдала за возможность увидеться с незнакомцем из соцсетей 550 тысяч гривен

Как уведомили в полиции Тернопольской области, после получения денег "возлюбленный" исчез.

В сентябре 59-летняя жительница Тернополя в сети познакомилась с "военным медиком из Великобритании, который служит в Сирии".

Через два месяца "медик" признался жителям Тернополя в любви и сообщил, что хочет увидеться с ней, но не может.

Мужчина рассказал, что якобы работает на ООН и предложил жительнице Тернополя написать в организацию, что она болеет и ей нужен уход.

Поэтому жительница Тернополя так и поступила - через 4 дня получила утвердительный ответ, однако, чтобы "возлюбленного" отпустили – нужно оплатить несколько счетов.

"Цена вопроса была – 550 тысяч гривен. Военный медик предложил взять кредит, но женщина заверила, что имеет семейные сбережения», - говорится в сообщении полиции.

Таким образом, жительница Тернополя перевела деньги несколькими транзакциями, а когда о "внезапной любви" матери узнал сын - убедил женщину обратиться в полицию.

Во время проверки страницы военного медика правоохранители установили, что его личность придумана.

Поэтому женщина стала жертвой проходимца и отдала ему все свои сбережения.

Последние новости Украины:

Напомним, роженица застряла в снежной ловушке по дороге в больницу: чем все закончилось.

Как сообщала Politeka, полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, мужчине грозит пожизненное лишение свободы за совершенное под Харьковом: что он натворил.