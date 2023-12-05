В военной части в Житомирской области обнаружили платы с 28 килограммами золота и 60 килограммами серебра, которые оцениваются примерно в 65 миллионов гривен. Это имущество не было учтено в воинской части. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Во время проверки воинской части в Житомирской области были обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах. В результате осмотра оказалось, что в этих блоках содержалось примерно 50 тонн неучтенных плат со значительным содержанием драгоценных металлов, в том числе 28 килограммов золота, 60 килограммов серебра и 590 граммов металлов платиновой группы.

Известно, что эти платы не были учтены в системе воинской части. Обстоятельства, при которых драгоценное имущество потерялось из учета и почему его сохраняли неучтенным, сейчас выясняются.

Обнаруженные драгоценные платы были возвращены на учет. Оценочная стоимость этого имущества составляет 65,66 миллионов гривен. Материалы внутреннего аудита переданы правоохранительным органам на проведение правовой оценки действий командира части и возможного привлечения его к ответственности.

Также недавно стало известно, что в военной части Министерства обороны, расположенной в Черниговской области, выявлены финансовые нарушения на сумму 38,8 млн. гривен. Основная часть убытков, которая составляет 37,1 млн гривен, связана с завышенными ценами на приобретение генераторов для военных нужд.

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