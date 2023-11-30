За сутки отражены все атаки и потери очень большие, рассказал эксперт о произошедшем.

На Авдеевском направлении враг действительно пытается продавить нашу оборону, там атаки стали более масштабные. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, подчеркивая, что атаки стали более насыщенные, их количество заметно увеличилось.

«Тем не менее наши силы обороны даже на Бахмутском направлении, особенно на юге, продолжают пытаться проводить штурмовые действия позиций оккупантов и иногда это приносит свои определённые успехи. Тем временем на Авдеевском направлении противник продолжает давить со всех сторон.

По всему периметру они пытались устроить штурм, за сутки отражены все атаки и потери очень большие. Посмотрите сегодня по цифрам, обратите внимание сегодня хороший урожай собрали силы обороны Украины. Оккупантам пришлось отступать на рубежи под Авдеевкой. Теперь ситуация выглядит вообще очень даже невыгодно для российских войск» - делится эксперт.

Он подметил, в направлении Вербового оккупанты вынуждены были также отступать, ведь оно находится в низине и мы, взойдя на господствующую высоту, теперь имеем полный огневой контроль над населённым пунктом.

"Я считаю, что для нас победой был бы выход на границы девяносто первого года, а дальше может продолжаться вооружённый конфликт низкой интенсивности. Поэтому двадцать четвёртый год может стать переломным, я не снимаю его со счетов. Особенно при наличии авиации, это сразу отразится на фронте" - делится эксперт.

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