На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вальдорфский салат.

Это популярный американский салат, в состав которого входят яблоко, сельдерей, а также виноград. Обычно вальдорфский салат заправляют майонезом, но звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила к нему легкий соус на основе йогурта, поэтому он прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой.

Для приготовления вальдорфского салата нам понадобятся:

виноград - 100 г

сладкое яблоко – 150 г

грецкие орехи - 100 г

сельдерей – 80 г

листья салата – несколько штук

Для соуса эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

йогурт – 3 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

соль – 1/4 ч. л.

перец – щепотка

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская готовит заправку, просто смешивая йогурт с лимонным соком, солью и перцем.

"Нарежьте яблоко так, чтобы вам было удобно есть его вместе с другими ингредиентами. Два стебля молодого сельдерея вымыть и нарезать кружочками", - объясняет Марина Боржемская.

Для гармонии цветов в салате звезда "Зважені та щасливі" рекомендует использовать яркий виноград. Конечно, лучше брать виноград без косточек.

По желанию измельчаем грецкие орехи. Рвём листья салата. В одной миске смешиваем все ингредиенты, добавляем заправку, перемешиваем – и вальдорфский салат готов.

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