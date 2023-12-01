На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вальдорфский салат.
Это популярный американский салат, в состав которого входят яблоко, сельдерей, а также виноград. Обычно вальдорфский салат заправляют майонезом, но звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила к нему легкий соус на основе йогурта, поэтому он прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой.
Для приготовления вальдорфского салата нам понадобятся:
- виноград - 100 г
- сладкое яблоко – 150 г
- грецкие орехи - 100 г
- сельдерей – 80 г
- листья салата – несколько штук
Для соуса эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- йогурт – 3 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- соль – 1/4 ч. л.
- перец – щепотка
Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская готовит заправку, просто смешивая йогурт с лимонным соком, солью и перцем.
"Нарежьте яблоко так, чтобы вам было удобно есть его вместе с другими ингредиентами. Два стебля молодого сельдерея вымыть и нарезать кружочками", - объясняет Марина Боржемская.
Для гармонии цветов в салате звезда "Зважені та щасливі" рекомендует использовать яркий виноград. Конечно, лучше брать виноград без косточек.
По желанию измельчаем грецкие орехи. Рвём листья салата. В одной миске смешиваем все ингредиенты, добавляем заправку, перемешиваем – и вальдорфский салат готов.
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