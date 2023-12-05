Мобилизация в Украине продолжается, в Волынской области пенсионер получил повестку, однако отказался от призыва.

В Волынской области мужчина отказался от мобилизации в Украине, причины он не озвучил.

Об этом говорится в приговоре Маневицкого районного суда Волынской области.

В июне 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению службы в Вооруженных силах.

Известно, что 20 сентября мужчина отказался получить повестку во время мобилизации в Украине.

Во время судебного заседания житель Волыни признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако, о причинах отказа от призыва по мобилизации в Украине не сообщил.

Суд, учитывая тот факт, что мужчина является пенсионером, воспитывает двоих несовершеннолетних детей и ранее судимостей у него не было.

Маневиций райсуд признал пенсионера виновным за ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Однако реальный срок сменил на два года испытательного.

"Украинцев сажают в тюрьмы за то, что они боятся воевать. Вот так оно выглядит со стороны... Мы хотим построить страну где будем запугивать друг друга, сторониться друг друга, в тюрьмы сажать друг друга, или мы хотим построить страну где будем помогать друг другу, мотивировать друг друга?",

"У человека может быть уважительная причина-отец одиночка, пожилую мать иметь,или болезнь-все не подходят-есть ситуации разные",

"А сколько пенсионеру лет? Это военный или полицейский?», - пишут украинцы в комментариях.

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