Бои в районе Бахмута снова обострились, оккупанты смогли вытеснить наших защитников с ряда позиций.

Сейчас командование российских оккупантов реализует замысел по выходу во фланг и тыл нашей группировки южнее Бахмута.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Так, по направлению Бахмут – Ивановское подразделения противника атаковали передовые позиции ВСУ и добились частичного успеха, вытеснив украинские войска с одной из позиций. По направлению Бахмут - Клещеевка и Зайцево - Клещеевка оккупанты также смогли добиться успеха - вытеснили наши войска с пяти позиций.

"Но наиболее угрожающе выглядят действия частей воздушно-десантных войск противника западнее и северо-западнее города. В частности, 331-й парашютно-десантный полк (пдп) 98-й воздушно-десантной дивизии противника сумел выбить передовые подразделения ВСУ севернее с.Богдановка с одного взводного опорного пункта и двух позиций, а 217-й пдп этой же дивизии вытеснил наши подразделения сразу с шести позиций к северу от с.Хромово", – пишет Константин Машовец.

По словам эксперта, очевидно, что противник пытается прорваться между с.Богдановка и с.Хромово в тактическую глубину обороны украинских войск по направлению к г.Часов Яр, чтобы создать реальную фланговую угрозу с севера нашим частям и подразделениям, которые оперируют в районе с.Ивановское и с.Клещеевка.

Кроме того, противник достаточно активно контратакует и непосредственно южнее Бахмута.

"По сути, мы сейчас наблюдаем, как план ОСУВ "Хортица" (в полосе ОУВ "Соледар") по "обходу Бахмута с юга" начинает проваливаться...", – заявил военный обозреватель.

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