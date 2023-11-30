Сейчас, очевидно, мы наблюдаем первый этап реализации плана оккупантов по ликвидации плацдарма ВСУ на р.Черный Жеребец, так называемое "сжатие с флангов".

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, оккупанты атаковали передовые позиции ВСУ в направлении на с. Терны, а также продолжили атаки юго-западнее с. Диброва в Серебрянском лесу, в направлении с.Дроновка – но все безрезультатно. А вот в направлении на с. Ямполевка противник имел частичный успех и вытеснил наши передовые подразделения с одной из позиций.

"Пожалуй, в ближайшее время следует ожидать атакующих и штурмовых действий противника также в направлении с. Торское и с.Заречное, противник будет стремиться перерезать дорогу, которая идет с Торского и Заречного на Ямполевку через улицу Северную и дальше, вдоль реки", – предупредил Константин Машовец.

Кроме того, по мнению военного обозревателя, высок вероятность, что российские оккупанты введут в бой где-то в направлениях на Ямполевку, на Терны или Торское 19-й танковый полк 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии, которую в декабре планируют пополнить танками типа Т-90М.

"В дальнейшем, очевидно, противник (вероятно, части и соединения 20-й ОВА) попытается атаковать в направлении с.Макеевка и с.Невское. То есть провести то же "сжатие" украинского плацдарма, но уже с севера на юг", – добавил эксперт.

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