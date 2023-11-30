На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить форшмак. Эта закуска из сельди не только вкусная, но и полезная.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

1 слабосоленая сельдь

1 маленькая луковица

1 вареное яйцо

половина зеленого яблока

50 г мягкого сливочного масла

сок половины лимона

молотый черный перец

Подавать форшмак Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" советует вместе с ржаным хлебом.

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская чистит рыбу, выделяет филе и мелко нарезает его до состояния фарша.

Лук, яблоко и яйцо натираем на мелкой терке и добавляем к измельченной рыбе. Сюда же добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.

В конце заправляем форшмак черным молотым перцем и лимонным соком, снова перемешиваем и подаем с кусочком ржаного хлеба.

Ранее эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, что специи не только могут придать блюду какой-то особый нестандартный вкус, но и приносят очевидную пользу для здоровья. Например, по ее словам, черный и красный перец, кроме того, что делают блюдо пикантным, способствуют профилактике раковых заболеваний, помогают организму беречься от простуды, способствуют укреплению костей и нормализации свертывания крови.

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