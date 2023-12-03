Сколько варится гречка, чтобы она получилась рассыпчатой ​​и вкусной, а не переваренной и потерявшей все полезные вещества.

От того, сколько будет вариться гречка зависят не только ее вкусового качества, но и польза. Если гречку сварить неправильно, она не будет содержать никакой пользы для организма.

Для того чтобы гречку сварить правильно лучше выбрать кастрюлю с толстым дном. Просто всыпьте крупу и залейте водой.

«Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды)», – говорит известный врач-диетолог Светлана Фус.

Необходимо дождаться закипания, затем убавить огонь до минимума и варить 15-20 минут. Гречку можно засыпать и уже в кипящую воду. Если вы хотите получить более мягкую и разваренную консистенцию, гречку нужно варить 30 минут.

Эксперты советуют гречневую кашу дополнять и обогащать животным белком.

«Греченую кашу детям можно есть с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже с сыром. Вариантов огромное количество», - отметила Светлана Фус на своей странице в Инстаграм.

Врач-диетолог также советует сочетать гречневую кашу с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание, говорит Светлана Фус, будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли природного сорбента, витаминов и минералов.

Кстати, из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, чтобы заменить пшеничную муку.

«В гречке нет глютена – это оптимальный вариант для людей, страдающих его непереносимостью», - объясняет Светлана Фус.

Отметим, что польза гречки по сравнению с другими крупами (спельта, рис, перловая крупа, пшено) в том, что она содержит все типы клетчатки, которые нужны для здоровья кишечника.

Гречка входит практически во все диеты для похудения - в ней не содержатся холестерин и трансжиры, а на 100 г продукта всего 313 ккал.

Последние новости Украины:

И никакого хлеба – Ольга Сумская раскрыла рецепт сочных котлет.

Полезно и питательно - Джамала рассказала отличный рецепт завтрака.

Самая вкусная тушеная капуста – известный шеф-повар дал старинный украинский рецепт.