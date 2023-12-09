Жирные пятна на одежде могут возникнуть в любой момент, иногда даже только от капельки масла или от брызг жирной пищи.

Такие непредсказуемые ситуации могут доставить немало забот, но знание нескольких эффективных способов удаления жирных пятен может спасти вас от неприятностей. Вот некоторые полезные советы, которые вам помогут.

Попробуйте немедленно

Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов удалить жирное пятно. Используйте чистую ткань или бумажные полотенца для впитывания избытка жира. Не делайте этого с помощью цветных полотенец, поскольку они могут оставить красочные следы на вашей одежде.

Кукурузный крахмал

Насыпьте кукурузный крахмал на жирное пятно и оставьте его на несколько часов или даже на ночь. Крахмал абсорбирует жир и помогает удалить пятно. Затем просто выбросьте остатки и стирайте снимками остаточные следы.

Соль

Намочите жирное пятно водой, а затем насыпьте соли. Соль также может выжаривать жир, позволяя ему легче удаляться из ткани. Оставьте соль на пятне в течение часа, затем выбросьте ее и стирайте остаточные следы.

Средство для посуды

Средство для посуды, используемое для мытья посуды, может быть очень эффективным в удалении жирных пятен. Нанесите немного средства на пятно, тщательно распределите и оставьте на несколько минут перед стиркой.

Горячая вода и мыло

Промойте жирное пятно горячей водой, затем нанесите мыло (идеально желтое или мыло для посуды). Тщательно потрите ткань, а затем промойте. Помните, что лучше использовать холодную воду для более эффективного удаления жира.

Ацетон или растворитель:

Для тканей, которые можно легко выдержать, используйте ацетон или растворитель. Нанесите его на пятно с помощью чистого ватного тампона, затем промойте ткань водой.

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