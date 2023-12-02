На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил отличный вариант картофельных дерунов, которые сохранят вашу талию. В современной украинской кулинарии в него добавляют также сыр, лосось, а иногда даже кабачки, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Рецепт картофельных дерунов с лососем по версии "Мастер Шефа" Хименес-Браво.

Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты:

500 г картошки;

50 г пармезана;

50 + 20 г сливочного масла;

20 г масла;

соль;

30 г сметаны;

зелень для подачи;

70 г слабосоленого лосося. Приготовление:

Картошку очищаем и трем на терке, избавляясь от лишней жидкости. Добавляем 50 г растопленного сливочного масла и соль, перемешиваем. Выкладываем большую часть картошки на сковороду с маслом и еще 20 г сливочного масла, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Жарим дерун на среднем огне 5 минут, затем накрываем крышкой и готовим еще 5 минут. После этого на картошку выкладываем тертый пармезан, добавляем вторую часть картошки.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее продолжаем жарить еще 5 минут и переворачиваем дерун. Повторяем процесс с другой стороны. Подаем готовый дерун с ломтями лосося и сметаной.

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