Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект №10288, который должен защитить языковые права национальных меньшинств и способствовать пути страны в евроинтеграцию. Однако некоторые положения документа вызывают возмущение из-за возможного ухудшения состояния украинского языка в разных областях и возвращения русского на телевидение.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже резко раскритиковал законопроект.

Сообщества в соцсетях обсуждают законопроект, указывая, что хотя он направлен на защиту прав национальных меньшинств, однако содержит положения, которые могут повлиять на функционирование украинского языка в разных сферах общества.

Согласно информации, законопроект №10288, представленный как шаг к европейской интеграции, включает изменения в законы о языке, образовании, медиа и издательском деле. Эти изменения могут ограничить использование украинского языка и уничтожить механизмы его защиты.

Один из критиков законопроекта, заместитель директора Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" Татьяна Шептицкая, считает, что документ, кроме защиты прав меньшинств, может привести к масштабной русификации телевидения, радиовещания, аудио- и видеорекламы, книгоиздания и других отраслей после пятилетнего переходного периода.

Уполномоченный по защите языка Тарас Кремень также выразил возмущение, отмечая, что изменения могут повлиять на обязательную долю книг на государственном языке и присутствие украинского языка в медиапространстве. Он также отметил ослабление гарантий обучения национальных меньшинств на украинском языке в образовательных учреждениях.

Обсуждение законопроекта продолжается и некоторые изменения могут быть внесены перед его принятием.

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