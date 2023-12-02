Морковь по-корейски остается очень популярной среди украинцев холодной закуской. Ее можно приобрести во многих магазинах, но можно приготовить самостоятельно – это просто, бюджетно и вкусно.

На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить самую вкусную морковь по-корейски.

Для приготовления моркови по-корейски "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

морковь – 1 кг

соль – 10 г

сахар – 20 г (можно заменить на мед, или вообще обойтись без него, если морковь очень сладкая)

яблочный уксус – 50 г (можно и обычный столовый)

масло подсолнечное – 100 г

чеснок – 50 г

перец чили – 10 г

Можно взять или упаковку готовой смеси специй к моркови по-корейски, или смешать самостоятельно:

кориандр молотый – 10 г (2 ч.л.)

паприка копченая – 5 г (1 ч.л.)

чеснок сухой молотый – 5 г (1 ч.л.)

куркума – 5 г (1 ч. л.)

перец красный молотый – 5 г (1 ч.л.)

перец черный молотый - 2 г

Для подачи "Мастер Шеф" Николай Люлько дополнительно использует:

орехи кешью - 15 г

листья кинзы – 5 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько чистит морковь и шинкует ее соломкой, солит и хорошо разминает руками, чтобы пошел сок.

После этого добавляем в тертую морковь специи, сахар, уксус, измельченный чеснок и мелко нарезанный перец чили.

В сотейнике "Мастер Шеф" Николай Люлько разогревает растительное масло и заливает им морковь. Перемешиваем все, накрываем, даем постоять ночь, украшаем измельченными орехами и листочками кинзы – и морковь по-корейски готова.

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.