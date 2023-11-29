Звезда шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко для проекта "Не стерпится" откровенно рассказала о том, как столкнулась с насилием.

"Я никогда не забуду чувство стыда", – признается Елена Шоптенко.

Шоптенко вспомнила отвратительную ситуацию, когда ей было 13 лет, и она ехала в киевском метро на учебу.

"Зашла в переполненный вагон, стояла, держась за поручень, и помню, как я почувствовала очень странное что-то между моими ногами. Я совершенно не понимала, что это такое, пока я не опустила свою голову и не увидела там руку взрослого мужчины. Я по этой руке провела взглядом и увидела седого мужчину, с усами седыми, он смотрел в другую сторону и улыбался. И эту улыбку на самом деле я помню до сих пор, – рассказала Елена Шоптенко.

По словам танцовщицы, тогда она убрала руку мужчины, но ничего ему не сказала, и он снова потянулся к ней. Поэтому девочка быстро вышла на ближайшей станции и дождалась, когда метро поедет, потому что очень боялась, что тот человек тоже выйдет за ней.

"Первое, что нужно было сделать, это просто закричать, обратить внимание на это, или ударить этого человека, звать на помощь, сделать что угодно. Мне кажется, что в нашем обществе, к сожалению, детям не объясняют с самого детства о границах своего тела. Надо защищать себя и свое тело, надо громко кричать и говорить о том, что происходит, что не нравится”, – подчеркнула Елена Шоптенко.

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