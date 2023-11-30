Утрата левобережья Херсонского направления также сказывается на формировании Запорожского направления.

Оккупанты ограничивают свои действия в пределах Крыма, не совершая активных передвижений. Это связано с их осознанием потери контроля над левым берегом, делится военный эксперт Роман Свитан.

При этом утрата левобережья Херсонского направления также сказывается на формировании Запорожского направления, пояснил полковник ВСУ в запасе.

"Недавние заявления Сальдо о повторном захвате Херсона являются дезинформацией, направленной на воздействие на решения украинского военного руководства. Россияне, видимо, упустили из виду факт, что ведут военные действия на территории Украины, где действует значительное количество украинских партизан" - делится эксперт.

Свитан отмечает, что оккупанты ведут развертывание 104-го гвардейского десантно-штурмового полка у входа в Крым, вдоль Перекопского перешейка и озера Сиваш.

Также эксперт поделился, зимние условия заставят обе стороны увеличить использование наземных атак пехоты, так как возможности воздушной разведки и артиллерийской коррекции будут ограничены.

Силы обороны продолжают осуществлять штурмовые операции к югу от Бахмута, при этом наносят значительные потери вражеским войскам, и укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах. ВСУ также продвигаются на Мелитопольском направлении.

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