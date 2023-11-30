Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 30 ноября, узнайте, чего ждать от этого дня.

Иногда Луна направляет нашу интуицию при чтении карты Таро в конкретный день.

Четверть Луны — это моменты «сделай это быстро», когда нам нужно что-то сделать сейчас, и время имеет решающее значение.

Гороскоп Таро выглядит немного срочным, поскольку мы обращаем наше внимание на будущее.

Что может открыть вам гороскоп Таро? Узнайте, читая дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 30 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Свернитесь калачиком с хорошей книгой. Прохладная погода в это время года располагает к отдыху. Заварите любимую чашку чая или кофе, наденьте лучшую удобную одежду и насладитесь тишиной дома.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Лучше всего вы учитесь, делая. Сейчас идеальное время для практического изучения нового навыка. Полностью погрузитесь в то, чем хотите овладеть, и делайте все возможное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Проверьте папку со спамом, особенно если вы ждете важного сообщения. Вы можете подумать, что пропустили электронное письмо, но оно спрятано в том месте, где вы меньше всего ожидали его попадания.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Любовь может ранить, как нож, если с ней обращаться неправильно. Всегда полезно не торопиться доверять и быстро прощать. Позвольте кому-то со временем заслужить ваше доверие и отпустите его, когда почувствуете, что вас подвели.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Дьявол

Искушение повсюду. Нелегко выбрать другой путь, когда ты настолько зациклен на том, что хочешь испытать. Смотрите на вещи с практической точки зрения и руководствуйтесь здравым смыслом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Управляйте своими эмоциями. В вашей жизни всегда происходит что-то неожиданное. Но если вы контролируете свою реакцию, вы справляетесь со всем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

У каждого свой способ обращения с деньгами, поэтому найдите способ найти компромисс в своем подходе к расходам. Посетите финансовые курсы и прочитайте книги о том, как управлять финансами, чтобы вы могли расти вместе как пара в этой области вашей жизни.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Вы здесь, чтобы что-то сделать. Все, что вы преодолели, становится ступенькой к будущему, к которому вы стремитесь. Успех – это вопрос времени.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Солнце.

Прежде чем полностью отказать себе в возможности, попробуйте ее на короткий период времени.

Тест может помочь вам понять, действительно ли вам это нравится или нет. Вы можете быть удивлены тем, что получили гораздо больше удовольствия, чем могли себе представить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Эмоции сложны, но их гораздо легче обрабатывать, когда вы пишете о своих чувствах. обсудите ситуацию с другом или займитесь чем-нибудь интересным, что поможет вам отвлечься от текущей ситуации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Общайтесь с друзьями. У каждого вашего друга свой уникальный опыт и опыт. Мнение каждого человека может отличаться от вашего, но оно даст вам понимание, необходимое для принятия важного решения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Суд.

Доверяй себе. У вас есть голова на плечах, поэтому, когда вы начнете сомневаться в себе, постарайтесь не отказываться от сделанного выбора. Инстинкт почти прав с первого раза.

Источник: yourtango.

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