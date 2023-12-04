Лаваш с крабовыми палочками – одна из самых популярных закусок, звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» показал, как ее сделать еще вкуснее.

Лаваш с крабовыми палочками по рецепту финалиста «Мастер Шеф. Профессионалы» Николая Люлько готовится очень просто.

Для приготовления закуски Лаваш с крабовыми палочками понадобятся такие ингредиенты – один большой лаваш или два небольшого размера, 250 г намазки с креветками, два огурца среднего размера, 200 гр. крабовых палочек, 4 яйца, зеленый лук и укроп, 0,5 банки консервированной кукурузы, 100 гр. твердого творога и 50 г. чипсов.

Огурчики нарезаем слайсами, укроп тоже нарезаем – меленько. Режем лук. Яйца отвариваем.

«Берем лаваш и намазку с креветками. Крабовые палочки разрезаем пополам. Берем огурцы и выстилаем лаваш», - рассказал Люлько о ходе приготовления блюда Лаваш с крабовыми палочками на своей странице в Инстаграм.

Далее выкладываем крабовые палочки. Яйца нужно натереть и посыпать сверху. Также сверху посыпаем порезанный укроп и консервированную кукурузу, натираем сверху сыр.

Скручиваем ролл и нарезаем рулет. Выложив кусочки рулета на тарелку, сверху посыпаем крошкой из картофельных чипсов.

«Вкусно!», – говорит Люлько о результате приготовления блюда Лаваш с крабовыми палочками по этому рецепту.

По мнению экспертов, лаваш полезнее обычного белого хлеба. К плюсам лаваша можно отнести то, что его человек съедает меньше чем хлеба, то есть употребляет меньше вредных простых углеводов.

Выбирая лаваш, можно воспользоваться простыми советами – так лучше выбрать лаваш, на котором указано 4 дня хранения, и он имеет очень мягкую и нежную консистенцию, похожую на бездрожжевой хлеб.

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