Календарь праздников в декабре 2023 года в Украине стало известно, будут ли выходные украинцев.

Календарь праздников и выходных в декабре 2023 года в Украине будут дополнительные выходные.

Известно, что в декабре украинцы будут отмечать немало праздников, в частности, День Вооруженных Сил Украины, День энергетика и не только.

Однако сейчас в Украине продолжается военное положение, поэтому, согласно закону, дополнительных выходных в декабре не будет.

Таким образом, в первом месяце зимы 31 календарный день, а именно 21 рабочий день и 10 выходных.

Из-за военного положения выходной на Рождество будет отменено.

Календарь главных праздников на декабрь 2023 года выглядит так:

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры.

3 декабря— Международный день инвалидов.

6 декабря— День Вооруженных Сил Украины , День святого Николая.

9 декабря — Международный день борьбы против коррупции.

10 декабря— День прав человека.

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

15 декабря— День работника суда.

18 декабря — Международный день мигрантов.

19 декабря— День адвокатуры.

20 декабря— Международный день солидарности людей.

22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.

25 декабря — Рождество Христово.

31 декабря— Новый Год.

Украинцы поделились мнениями об отмене выходного дня на Рождество:

"Праздновать будем после победы, а потому незабивайте головы",

"Молимся за Всех защитников! Пусть каждый подумает о празднике на передовой!",

"Бооожее..... Вы представьте сколько вражды из-за религии в целом.

Казалось бы мелочь, а нет... Один вопрос - праздники забудьте. Господь где??? Что вы ругаетесь, Господа просто чтите, а вы как звери... С любовью что-то доказывать надо".

Источник: 24 канал.

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