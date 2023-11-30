Календарь праздников и выходных в декабре 2023 года в Украине будут дополнительные выходные.
Известно, что в декабре украинцы будут отмечать немало праздников, в частности, День Вооруженных Сил Украины, День энергетика и не только.
Однако сейчас в Украине продолжается военное положение, поэтому, согласно закону, дополнительных выходных в декабре не будет.
Таким образом, в первом месяце зимы 31 календарный день, а именно 21 рабочий день и 10 выходных.
Из-за военного положения выходной на Рождество будет отменено.
Календарь главных праздников на декабрь 2023 года выглядит так:
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры.
3 декабря— Международный день инвалидов.
6 декабря— День Вооруженных Сил Украины , День святого Николая.
9 декабря — Международный день борьбы против коррупции.
10 декабря— День прав человека.
12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
15 декабря— День работника суда.
18 декабря — Международный день мигрантов.
19 декабря— День адвокатуры.
20 декабря— Международный день солидарности людей.
22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.
25 декабря — Рождество Христово.
31 декабря— Новый Год.
Украинцы поделились мнениями об отмене выходного дня на Рождество:
"Праздновать будем после победы, а потому незабивайте головы",
"Молимся за Всех защитников! Пусть каждый подумает о празднике на передовой!",
"Бооожее..... Вы представьте сколько вражды из-за религии в целом.
Казалось бы мелочь, а нет... Один вопрос - праздники забудьте. Господь где??? Что вы ругаетесь, Господа просто чтите, а вы как звери... С любовью что-то доказывать надо".
Источник: 24 канал.
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