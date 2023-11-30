Почему они решили создавать линию обороны на побережье Крыма, учитывая, что текущие штормы могут ее полностью разрушить, непонятно.

Недавно пропагандисты начали заявлять о намерении оккупантов вновь попытаться захватить Херсон и другие украинские города. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказывает свои мнения относительно этого заявления.

"Они упустили такой шанс из-за решения Сальдо, который предпочел не идти в сторону Приднестровья, а стремился достичь Одессы, а затем взять Киев. Однако эта стратегия провалилась, и возможность была упущена.

Также россияне могли направиться в Одессу, находясь на правом берегу Херсона в прошлом году. Несмотря на это, у россиян не хватило ресурсов, средств и механизмов, чтобы обойти Николаев и двигаться в Одессу" - делится эксперт.

Свитан отмечает, что в Украине начались климатические трудности несколько лет назад. В частности, в районе Черного моря у берегов Крыма разразились бурные штормы, которые ранее не имели места. Однако Украина, будучи морским государством, приспособилась к этим изменениям. В отличие от этого, жители России, находящиеся за Уралом, не понимают этого.

"Почему они решили создавать линию обороны на побережье Крыма, учитывая, что текущие штормы могут ее полностью разрушить, непонятно. То же самое произошло на левом берегу Херсона. Там они построили две линии обороны, но затем, подорвав гидроэлектростанцию, вода смыла все на своем пути" - делится эксперт.

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