Мы не собираемся всю зиму сидеть сложа руки и ждать, когда россия сделает себе передышку, считает эксперт.

Обещанную нам авиацию мы увидим раньше, чем могли прогнозировать эксперты, и её боевое применение может сразу отразиться на ходе боевых действий. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли состояться наша победа уже в следующем году.

«Мы не собираемся всю зиму сидеть сложа руки и ждать, когда россия сделает себе передышку и нарастит силы. Мы будем бороться, а что касается наших ракет, сомневаюсь, что нужное количество появится даже в 2024 году, понимая состояние разработок ракетных комплексов. Но могут появиться западные ракеты, те же Атамс на 300 км, нам будет вполне достаточно. Поэтому сначала надо определиться, что мы конкретно считаем победой.

Я считаю, что для нас победой был бы выход на границы девяносто первого года, а дальше может продолжаться вооружённый конфликт низкой интенсивности. Поэтому двадцать четвёртый год может стать переломным, я не снимаю его со счетов. Особенно при наличии авиации, это сразу отразится на фронте» - делится эксперт.

Также известно, враг продвинулся незначительно вглубь нашей обороны, но в общем ситуация остаётся хоть и тяжелой, крайне тяжелой, но тем не менее оборона Авдеевки продолжается. Все попытки противника окружить Авдеевку на сегодняшний день пресечены. Судя по усилиям, которые прилагает враг, большее внимание он сосредотачивает на южном фланге Авдеевки.

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