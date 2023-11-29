С 6 ноября продолжается забастовка польских перевозчиков – они требуют, в частности, отменить транспортный безвиз для Украины.

Напомним, что 11 ноября возле пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин» умер украинский водитель, ожидавший пересечения границы.

23 ноября в Польше на стоянке у пункта пропуска «Корчева – Краковец» скончался еще один украинский водитель.

В настоящее время на границе находится около 2700 украинских грузовиков.

Однако известно, что украинские водители решили ответить на блокаду границы поляками и перекрыли дорогу в Польше.

Таким образом, украинцы решили ответить на блокаду границы польскими перевозчиками.

28 ноября в Пшемысле и подъездной дороге в пограничный город Медика появились огромные пробки.

Известно, что причиной блокады дорог украинцам, в ответ на протест польских водителей.

"Сейчас я уезжаю из Пшемысля в Медику. Украинские водители протестуют, они заблокировали два перехода. Они ходят по пешеходным переходам, поэтому, если есть возможность, избегайте этого участка дороги», – говорит очевидец.

Как сообщила полиция, группа из тридцати человек заходила на пешеходные переходы и таким образом перекрывали движение.

Аналогичная ситуация была зафиксирована в Медике.

"Не то... Все не то! Украина таким образом вовлекается в конфликтные ситуации на территории Польши! Поляки бастуют на своей земле, а не во Львове...! А,.. наши хулиганят в Перемешле,.. А где вообще украинские трускавецкие дипломаты? Это же их работа такие вопросы решать...",

"Давно пора",

"...пусть цените себя уже как-то", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: RMF24.

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