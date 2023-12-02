Иногда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые могут привести к замятию в лифте, особенно в случае отключения электроэнергии.

Лифты стали неотделимой частью нашей повседневной жизни, обеспечивая удобный и эффективный транспорт между этажами зданий. Если вы когда-нибудь застрянете в лифте важно знать, как действовать для обеспечения своей безопасности и максимального комфорта.

Сохраните покой

Прежде всего, попытайтесь сохранить спокойствие. Замятие в лифте может быть страшным опытом, но важно оставаться спокойным для правильной оценки ситуации и принятия необходимых мер.

Попробуйте нажать кнопки экстренного вызова и вызова

Большинство лифтов оборудованы кнопками экстренного вызова и звонка, позволяющими связаться с технической поддержкой или диспетчерским центром. Нажатие на эти кнопки может помочь вам сообщить о своей ситуации и получить необходимую помощь.

Попытайтесь использовать собственный телефон

Если у вас есть мобильный телефон, используйте его для связи со службой поддержки или номером экстренной помощи. Информируйте их о своем местонахождении и ждите инструкций.

Не пытайтесь выходить самостоятельно

Самоосвобождение от лифта может быть опасным и привести к травмам. Оставайтесь в лифте и дождитесь профессиональной помощи.

Проверьте наличие аварийного питания

Некоторые лифты оборудованы системами аварийного питания, позволяющими им функционировать при отключении основного электроснабжения. Выясните, работает ли такая система в вашем лифте.

Информируйте о себе и других пассажирах

Если вы не сами в лифте, будьте готовы помогать другим пассажирам и делитесь информацией о мерах, которые вы принимаете для разрешения ситуации.

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