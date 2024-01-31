Мать отказника на суде настаивала на том, что ее сын болен, и, несмотря на признание его пригодным и отсутствие проблем по результатам диагностики, его постоянно беспокоят головные боли.

В Тернопольской области мужчина осужден за отказ от мобилизации. Его мать во время судебного процесса настаивала на том, что мужчина долго болеет. Об этом в приговоре Борщевского районного суда Тернопольской области.

Суд установил, что житель села Цыганы Чертковского района Тернопольской области, признанный годным к службе в армии в мае 2023 года, отказался получать повестку, которую ему вручили.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что, несмотря на признание его годным ВЛК, его часто беспокоили головные боли. Таким образом, он отказался от повестки и обратился к врачу-невропатологу. После проведения МРТ установлено, что подсудимый здоров. Однако он не обращался в ТЦК и СП для прохождения службы в ВСУ.

Мать отказника на суде настаивала на том, что ее сын болен, и, несмотря на признание его пригодным и отсутствие проблем по результатам диагностики, его постоянно беспокоят головные боли.

Врач-невропатолог на суде объяснил, что он был членом ВЛК, признавшей подсудимого годным к службе в армии. Однако ему позвонила мать подозреваемого и в грубой форме требовала от медика дать направление на МРТ. Он это сделал, результаты показали, что призывник здоров.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил три года лишения свободы. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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