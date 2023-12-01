Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейший тыквенный пирог. Пирог получается очень сочным и ароматным и понравится даже тем, кто не любит тыкву.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- тыква - 300 г (натертая на мелкой тёрке)
- яйца - 4 шт.
- размягченное сливочное масло - 130 г
- сахар -130 г
- мука - 170 г
- разрыхлитель - 10 г
- цедра одного апельсина или грейпфрута
В миску "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает сливочное масло и перемешивает его венчиком до мягкой однородной консистенции. Туда же натираем цедру и перемешиваем. Добавляем яйца, сахар и снова перемешиваем.
Муку смешиваем с разрыхлителем и тоже добавляем к основной массе, снова перемешиваем. В конце добавляем в тесто мелко натертую тыкву и перемешиваем все до однородности.
Форму "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает сливочным маслом и присыпает тоненьким слоем муки. Выкладываем тыквенное тесто в форму и разравниваем.
Выпекать такой пирог нужно в духовке, разогретой до 180 градусов, приблизительно 30-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Когда тыквенный пирог полностью остынет, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская посыпает его сахарной пудрой, нарезает на кусочки – и готово, можно подавать.
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