На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить вкуснейшие запеченные голени с овощами в пряном соусе.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

голени – 12 шт.

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

грибы – 6-8 шт.

Для соуса нам понадобятся:

кетчуп – 4 ст.л.

соевый соус – 6 ст.л.

соль – 3 ч.л

сухой чеснок – 2 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

паприка копченая – 2 ч.л

кориандр молотый – 2 ч.л

мед – 2 ст.л

растительное масло – 2 ст.л

вода – 6 ст.л

Картошку хорошо вымываем, чистить не нужно. Часть картофеля "Мастер Шеф" Николай Люлько нарезает шайбами ​​толщиной 1 см, а часть дольками. Картофель, нарезанный шайбами, выкладываем на дно формы для запекания.

От голеней финалист "Мастер Шеф" отрезал концы косточек, чтобы больше влезло в форму, но можно обойтись и без этого. Выкладываем курицу сверху на картофель.

Лук также режем толщиной в 1 см и равномерно раскладываем между картофелем и голенями. А сверху выкладываем разрезанные пополам грибы и картофель дольками.

Чтобы приготовить соус, просто смешиваем все ингредиенты. Заливаем курицу с овощами соусом, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

"Вообще понял для себя, что люблю готовить из голеней, потому что это вкусно, быстро и доступно", – добавил "Мастер Шеф" Николай Люлько.

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