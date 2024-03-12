Жалюзи со временем могут накапливать пыль, влагу и другие загрязнения, что делает их очистку необходимой задачей.

Если вы ищете быстрые и эффективные способы чистки горизонтальных и вертикальных жалюзи, то несколько полезных советов, которые вам в этом помогут.

Используйте магнитные перчатки

Магнитные перчатки – это довольно неплохой способ быстро собрать пыль из горизонтальных жалюзи. Просто наденьте их на свои руки, нажимайте на жалюзи и магнитные частицы привлекут пыль к себе. Этот очень метод эффективен и сэкономит драгоценное время.

Щетка для пыли

Также можно упомянуть щетку для пыли с мягкими ворсинками. Замечательний инструмент для чистки вертикальных жалюзи. Проходите ею по каждому ламели, собирая пыль и загрязнение. К слову, не используйте жесткие щетки, поскольку они могут повредить поверхность жалюзи.

Микрофибровые тряпки

Микрофибровые тряпки – идеальный материал для протирания горизонтальных и вертикальных жалюзей. Благодаря своей структуре они прекрасно впитывают пыль и не оставляют царапин на поверхности. Окуните тряпку в воду или специальное чистящее средство и протирайте каждую ламелю.

Чистящее средство вентилятора

Спрей для очистки вентилятора также может оказаться полезным для жалюзи. Распылите его на микрофибровую тряпку или мягкую щетку и осторожно протрите каждую ламелю. Средство хорошо растворит загрязнение и оставит жалюзи чистыми и свежими.

Используйте пару

Если жалюзи сильно грязные или требуют более тщательной очистки, используйте пару. Завесьте жалюзи на дверцу ванной или душевой кабины и включите горячий душ. Пар поможет разгладить загрязнение, и их можно будет легко вытереть мягкой тряпкой.

Регулярная очистка

Но все-таки пытайтесь содержать жалюзи в чистоте, регулярно протирая их с помощью одного из вышеописанных методов. Регулярная очистка уменьшит количество загрязнений и облегчит следующие процедуры чистки.

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