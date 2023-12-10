Большая часть наших домов и квартир имеет деревянные полы, и со временем они могут начать скрипеть – это может быть не только неприятно, но и указывать на проблемы с фиксацией досок или неправильный монтаж.

Как только вы вошли в комнату и услышали раздражительный скрип пола, который мешает тишине и спокойствию в вашем жилище. Однако, чтобы устранить этот раздражительный звук не обязательно нужно поднятие всего пола.

Определите место скрипа

Прежде чем приступить к исправлению, важно определить место, где именно происходит скрип. Пройдитесь по полу и обнаружите конкретное место.

Используйте сухой смазочный порошок

Один из эффективных способов устранения скрипа – использование сухого смазочного порошка. Вы можете рассыпать порошок между досками или вдоль их соединения. Порошок убавит трение и устранит скрип. Вытирайте лишний порошок, чтобы он не оставлял следы на полу.

Применяйте смазку или воск

Еще одним эффективным методом является использование специальных смазочных масел или восков для смазывания мест скрипа. Примените их вдоль досок, чтобы уменьшить трение и устранить скрип.

Используйте саморезы или винты

Если скрип звучит из-за того, что доски не фиксируются надежно, используйте саморезы или винты для их закрепления. Вставьте их в предварительно сделанные отверстия во избежание расщепления дерева.

Используйте силиконовые или резиновые прокладки

Силиконовые или резиновые прокладки могут выдвигаться между досками и помогать избежать трения, которое приводит к скрипу. Они инсталлируются просто и могут существенно облегчить ситуацию.

Проверьте крепление полов к полусочетанию

Иногда скрип может возникать из-за неверного крепления пола к полусочетанию. Проверьте, плотно ли закреплены все крепления и нет ли свободных частей.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме