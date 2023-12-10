Зеркала в нашем доме всегда создают ощущение пространства и светлости, но со временем они могут выглядеть не так, как раньше из-за наслоев пыли, отпечатков от рук и других следов.

Как отмыть зеркала без использования химии? Некоторые простые и естественные методы могут быть не только эффективными, но и экологически чистыми.

Используйте уксус

Уксус – это прекрасное средство для отмывания зеркал. Смешайте равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе. Распылите этот раствор на поверхность зеркала и протрите его мягкой тряпкой или газетой. Уксус быстро растворяет жир и отпечатки пальцев, оставляя зеркало блестящим.

Лимонный сок для свежести

Лимонный сок – еще одно природное средство для отмывания зеркал. Смесь лимонного сока с водой может не только очистить поверхность зеркала, но оставить свежий и приятный аромат. Протрите зеркало мягкой тканью, смоченной в этой смеси, и вы получите блестящее зеркало без следов.

Используйте чистящую пасту на основе соды

Сода оказывается очень эффективной для удаления пятен и загрязнений из зеркал. Смесь соды с водой создает отличную чистящую пасту. Нанесите пасту на поверхность зеркала, подождите несколько минут, а затем протрите тряпкой или мягкой губкой. Ваше зеркало будет не только чистым, но и очень ярким.

Используйте спирт

Спирт – другое эффективное средство для отмывания зеркал. Смешайте спирт с водой в соотношении 1:1 и распылите на поверхность зеркала. Спирт удаляет пятна и дезинфицирует поверхность, оставляя зеркало чистым и без следов.

Используйте пару

Пара может быть эффективным средством для отмывания зеркал, особенно если на поверхности имеются большие загрязнения. Просто используйте паровой прибор, чтобы сделать зеркало влажным, а затем протрите его мягкой тряпкой или газетой. Пара отлично растворяет жир и другие следы, оставляя зеркало безупречно чистым.

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