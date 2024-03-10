Комиссия признала мужчину годным к военной службе, и в августе 2023 года он должен был явиться в Территориальные центры комплектования.

В Полтавской области осудили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Известно, что отказ он объяснял на суде. В частности, мужчина объяснил на суде, что его сын уже находится на службе в Вооруженных Силах Украины, а самому приходится ухаживать за 83-летней матерью. Поэтому он не может быть мобилизован.

Гадяцкий районный суд Полтавской области вынес приговор в этом уголовном случае.

Комиссия признала мужчину годным к военной службе, и в августе 2023 года он должен был явиться в Территориальные центры комплектования и социальной защиты и отправиться на службу в воинскую часть. Однако мужчина игнорировал повестку.

На суде он признал свою вину и выразил раскаяние. Мужчина проинформировал, что медкомиссия обнаружила у него проблемы со здоровьем. Кроме того, его сын уже является военнослужащим, а самому приходится заботиться о 83-летней матери, которая нуждается в постоянном уходе. Мужчина утверждал, что именно поэтому он игнорировал повестку и сообщил об этом работнику военкомата.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил три года лишения свободы, заменив этот срок на один год испытательного срока. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

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