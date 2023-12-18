Пустой чердак не обязательно является идеальным местом для хранения вещей, колебания температуры и влажности могут привести к катастрофе для многих важных предметов.

Многие предметы, которые обычно находятся на хранении, подвержены повреждениям из-за влажности, вредителей и резких колебаний температуры.

Этот список поможет убедиться, что ваши важные документы и сувениры останутся в целости и сохранности, если вы никогда не храните их на чердаке.

Кожа

Кожаным курткам, мебели и перчаткам не место на чердаке. Экстремальные температуры и колебания температуры могут привести к высыханию кожи, ее ломкости и растрескиванию. Влажность тоже недопустима. Кожа легко пачкается, если не почистить ее сразу. На чердаке, скорее всего, ущерб будет нанесен задолго до того, как вы сможете что-то с этим поделать.

Важные документы

Коробки с налоговыми декларациями, квитанциями и другими бумагами часто попадают на чердак. Однако все они, включая свидетельства о рождении, медицинские записи, паспорта и другую ценную информацию, могут легко испортиться при экстремальных температурах и влажности на чердаке. В некоторых случаях сама бумага может сохраниться, но влажность и тепло также могут повредить чернила и потускнеть карандашные пометки, создавая неразборчивый беспорядок.

Инструменты

Деревянные инструменты особенно подвержены опасности повреждения при хранении при экстремальных температурах. Например, клей в корпусе скрипки может расплавиться, а плесень представляет опасность для всего, что сделано из дерева. Ткани корпусов инструментов также подвержены риску заражения плесенью и насекомыми.

Шерсть и деликатные ткани

Мотыльки любят шерстяные одеяла и одежду, и от них может быть трудно избавиться даже в основной жилой зоне дома. На недостроенном чердаке вероятность возникновения проблем с жуками значительно возрастает. Однако шерсть — не единственная ткань, требующая особых требований к хранению. Моль и другие насекомые тоже любят лен, хлопок и другие натуральные ткани.

Электроника

Старые телевизоры, смартфоны, планшеты и большинство других электронных устройств имеют определенный безопасный диапазон температур. Все, что выше или ниже, может повредить компоненты. В разгар лета температура на чердаках может достигать высоких темпертур. Ваша электроника может выйти из строя после нескольких жарких (или холодных) дней.

Деревянная Мебель

Зеркала, комоды и дополнительные стулья легко найдут себе место на чердаке. Однако тепло может деформировать древесину. Чтобы предметы мебели сохраняли форму (в буквальном смысле), им нужна более мягкая среда с контролируемой температурой. Влажность тоже сказывается в виде плесени. Иногда вы можете очистить дерево от плесени, но в других случаях удалить пятна, которые она вызывает, невозможно.

Свечи

Предварительно расплавленные свечи, вероятно, не то, что вы имеете в виду, но это то, что вы могли бы получить, если бы они хранились на чердаке. Свечи плавятся от жары, и воск потенциально может попасть на все остальное в контейнере для хранения.

Источник: bobvila.

Последние новости Украины:

Напомним, что категорически нельзя хранить в ванной комнате: простые советы помогут сохранить вещи.

А еще Politeka писала о электроприборах, которые не следует подключать к удлинителю: советы, чтобы избежать пожара.

Также Politeka сообщала, как избавиться от пятен на одежде: эффективные советы.