Вода может просачиваться в подвал из самых разных источников, включая активные утечки из труб или сантехнических приборов, слив воды из желобов и водосточных труб или даже просачивание грунтовых вод в подвал.

Если у вас есть вода в подвале, она может оставаться там месяцы или годы. Эта стоячая вода может разрушить фундамент дома, сгнить деревянные балки и балки, а также создать проблемы с плесенью и грибком, которые влияют на качество воздуха в доме.

Первое, что вам нужно сделать, когда вы обнаружите, что вода просачивается в подвал , — это определить источник(и) воды. Существует несколько возможных источников наводнений, включая поверхностные и грунтовые воды, активные проблемы с водопроводом и серьезные проблемы с влажностью. Найдя источник проблемы, вы можете решить, как предотвратить попадание воды в подполье с помощью эффективных решений.

Прежде чем иметь дело с водой в подвале после сильного дождя или протечки, убедитесь, что в воде нет проводов или электрических розеток . Кроме того, наденьте толстые перчатки, наколенники, длинные брюки, рубашку или пальто с длинными рукавами и обувь с закрытым носком, чтобы защититься от камней, стекла, гвоздей и любого другого острого или опасного мусора, который может находиться в помещении.

Поверхностные воды обычно не являются проблемой, поскольку дом, оборудованный желобами и водосточными трубами, обычно отводит воду из подполья. Однако, если ваши желоба полны мусора, вода может перетекать по бокам и скапливаться вокруг фундамента вашего дома. Кроме того, если водосточный желоб погнут, сломан или просто направлен в неправильном направлении, дождевая и талая вода из снега и льда могут попасть в подполье.

Грунтовые воды являются одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится иметь дело, поскольку вода просачивается в подполье из окружающей почвы. Эта проблема особенно распространена в сезон дождей и может усугубляться таянием снега и льда.

Проблемы с водопроводом могут показаться худшей причиной затопления подвального помещения, но активная утечка, как правило, является одной из проблем, которые легче устранить. Найти и устранить протекающую трубу относительно несложно, но проблемы с сантехникой могут также включать в себя утечки из посудомоечной, стиральной машины или даже из водопровода холодильника, поэтому обязательно тщательно осмотрите подполье.

Влажность вряд ли приведет к образованию больших луж воды в подвале, но серьезные проблемы с влажностью могут вызвать значительный рост плесени и грибка. Эти загрязнения могут снизить качество воздуха в вашем доме, а также являются признаком того, что влага в подвале может быть гниющим полом, опорными балками и любой другой открытой древесиной .

Содержите желоба в чистоте и отводите водосточные трубы подальше от подполья.

Проверьте водосточные трубы вокруг вашего дома и убедитесь, что они не повреждены, не ослаблены и не направляют воду в дом. Произведите необходимый ремонт и откорректируйте направление потока, чтобы водосточные трубы не способствовали затоплению.

Затем взгляните на свои желоба. Если их не чистить регулярно , трава, листья, грязь и другой мусор могут застрять и засориться. Когда это происходит, дождевой воде некуда деваться, поэтому она скапливается в желобе, пока не перельется через край. Вода на земле может затем накапливаться вокруг фундамента дома и просачиваться в подполье. Чтобы предотвратить засорение желобов, рассмотрите возможность установки защитного ограждения и регулярно проверяйте желоба, чтобы поддерживать их в чистоте.

Слейте воду из подвала.

Чтобы слить воду из-под дома, обычно необходимо использовать насос, пылесос для влажной/сухой уборки, несколько вентиляторов и осушитель . Если у вас есть доступ к погружному насосу, это лучший способ быстро осушить затопленное подполье; однако в этом нет необходимости, если подвал только влажный или имеет несколько луж. В случае небольших наводнений воспользуйтесь пылесосом для влажной/сухой уборки, чтобы быстро убрать лужи.

После того, как избавитесь от воды - установите в подвале один или несколько вентиляторов, чтобы они обдували воздухом влажные участки комнаты. Осушитель также может помочь удалить влагу из воздуха. Обязательно оставляйте доступ к подвалу открытым, чтобы улучшить вентиляцию и ускорить процесс высыхания.

Источник: bobvila.

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