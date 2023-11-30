Вам интересно узнать о космическом танце звезд и его влиянии на нашу жизнь?

В этом блоге мы рассмотрим уникальную перспективу: знаки зодиака, с которыми, согласно астрологии, никогда не следует связываться.

Присоединяйтесь к нам в этом небесном путешествии!

Скорпион

Если вы когда-либо встречали Скорпиона, вы знаете, что он источает атмосферу напряженности, которая может быть одновременно захватывающей и пугающей. Рожденные с 23 октября по 21 ноября Скорпионы находятся под управлением Плутона, планеты трансформации. Их притягательный характер и непоколебимая решимость делают их силой, с которой нужно считаться. Пересекайтесь со Скорпионом осторожно, так как его страсть может превратиться в мощную силу, если ее спровоцировать.

Лев

Львы, рожденные с 23 июля по 22 августа, находятся под управлением Солнца, излучающего уверенность и харизму. Хотя их добросердечный характер делает их прекрасными компаньонами, скрещивание со Львом может дать волю внутреннему льву. Они жаждут уважения и восхищения, и любое кажущееся неуважение может пробудить в них яростные защитные инстинкты. Подходите ко Льву с восхищением, и вы обретете верного союзника; с ними ссоришься, и лев может зарычать.

Телец

Тельцом, рожденным с 20 апреля по 20 мая, управляет Венера, олицетворяющая красоту и стабильность. Тельцы известны своей непоколебимой решимостью и сильным чувством преданности. Однако бросьте вызов их терпению, и вы можете столкнуться с упрямой стороной Тельца. Эти люди ценят безопасность и могут защитить своих близких. Обращайтесь с Тельцом бережно, и у вас появится верный друг; с ними ссорьтесь, и бык может атаковать.

Водолей

Водолеями, рожденными с 20 января по 18 февраля, управляет Уран, планета инноваций и бунта. Обладая уникальными взглядами и прогрессивными идеями, они являются провидцами зодиака. Однако вызов их принципам может спровоцировать бунтарскую сторону Водолея. Они ценят свою независимость и не боятся противостоять течению. Подходите к Водолеям непредвзято, иначе вы можете оказаться в космическом столкновении идеологий.

Источник: astrotalk.

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