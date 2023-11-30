На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько Показал рецепт вкусного и питательного блюда для большой компании. Из хлеба шеф-повар решил приготовить не банальные сухарики или гренки, а оригинальную горячую закуску.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

белый хлеб – 1 шт.

чеснок – 30 г

розмарин – 10 г листочков

петрушка - 30 г

масло оливковое – 80-100 г

соль – 3 г

оливки - 120 г

маслины – 120 г

вяленые томаты - 200 г

сыр моцарелла – 300-400 г

перец чили – 1-2 шт.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько делает на хлебе глубокие надрезы вдоль и поперек, не дорезая 5 мм до конца, чтобы он держался кучи, как на видео.

Готовим соус, смешивая измельченный чеснок, зелень, соль и растительное масло. Смазываем соусом весь хлеб, чтобы он попал во все разрезы.

Далее "Мастер Шеф" Николай Люлько нарезает оливки, маслины и вяленые томаты и равномерно раскладывает их в надрезы по всему хлебу. Также разномерно раскладываем в надрезы тертый сыр моцарелла.

В зависимости от того, насколько любите острое, раскладываем в надрезы на хлебе тоненькие кусочки перца чили.

Заворачиваем хлеб в пергамент и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился, а хлеб хорошо прогрелся внутри.

"Едим, пока горячее, потому что очень вкусное. Закуска очень сытная, на большую компанию 😉", – добавил "Мастер Шеф" Николай Люлько.

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