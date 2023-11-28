Вполне возможно, что сегодня, 29 ноября, некоторым знакам Зодиака придется столкнуться с взлетами и падениями.

Узнайте, ваше ли оно и как это исправить, в этом Ежедневном Гороскопе.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, вы человек, которому обычно трудно идти, но когда вы в дороге, вас ничто не остановит. Однако редко рассчитываешь на тех людей, которые являются топливом твоей жизни и позволяют развивать скорость 200 км/час. Вам следует быть более внимательными к ним, так как они могут устать от вас так много давать и так мало получать от вас.

Вы один берете на себя инициативу в своей жизни, но при этом вы неуверенный в себе человек, которому постоянно нужно мнение других. Поэтому ты всегда просишь помощи у своих близких, которые так хорошо и так мудро тебе советуют. Сегодня будет ваша очередь отплатить им за все, что они для вас сделали.

И кстати, сегодня вам, возможно, придется прислушаться к некоторым советам, которые вам совсем не нравятся. Не сердитесь и воспринимайте это как конструктивную критику.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Вместо того, чтобы продолжать сохранять негативное отношение, подумайте, как решить проблему. Будьте уверены, это будет непросто, но когда вы найдете правильное решение, все сложится чудесно .

Сегодня вам было бы полезно избегать плохого настроения на работе, потому что может возникнуть очень интересная возможность. Однако будьте осторожны, не пытайтесь резко изменить курс, особенно если вы таким образом влияете на своих коллег. Вам неудобно делать это сейчас и было бы гораздо лучше оставить это на потом.

В любви вам придется принять решение о том, что ваш партнер предложил вам несколько дней назад. Пришло время дать вам ответ, и не стоит откладывать его на потом.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, вот уже несколько недель ваш внутренний голос кричит вам, что время пришло. Перестаньте игнорировать это, потому что вам нужно прислушаться к этому, чтобы понять, что вам нужно выбрать другой путь, чем тот, по которому вы идете сейчас. Сегодня вы можете получить предложение, которое заставит вас хоть раз серьезно отнестись к этой ситуации.

Это сопряжено с некоторым риском, но звезды защищают вас, и вам не следует этого бояться. Вы знаете, что если действовать бесстрашно и решительно, то можно найти решение всех проблем с самооценкой. Это потому, что хорошая профессиональная карьера и хорошая финансовая подушка позволят вам почувствовать себя ценным человеком.

Вполне возможно, что когда вы объясните это своим близким, они попытаются вас остановить из-за связанного с этим риска. Прислушивайтесь к их советам, но придерживайтесь своего мнения.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, возможно, сегодня вам поступит предложение о чем-то очень хорошем. Как обычно, перемены огромны, поэтому у вас возникнут сомнения, и вам захочется немедленно посоветоваться со своими близкими. Это здорово, что вы информируете их и спрашиваете их мнение, но вы должны научиться быть более независимыми в своих решениях.

Начните следовать своему сердцу каждый день, не боясь неудачи, потому что если вы это сделаете, это будет уроком. Хорошо подумайте, что вы действительно хотите сделать, и когда решение станет более чем ясным, вы сможете сообщить об этом своим близким. Если они относятся к этому отрицательно, не принимайте это близко к сердцу, потому что ответ дал вам внутренний голос.

В любви, если у вас сейчас долгосрочные отношения, вы можете почувствовать своего рода влюбленность в третьего человека. Не паникуйте, возможно, вам просто наскучило привычное однообразие.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, у тебя только что начался очень позитивный цикл, который будет сопровождать тебя на протяжении всей недели. Вы можете не заметить существенных изменений в своей повседневной жизни, но в долгосрочной перспективе вы оглянетесь назад и поймете, насколько все улучшилось. Первым шагом к достижению душевного спокойствия будет перестать думать, что «с тобой все случается».

Вы знаете, что это неправда и что все живые существа на этой планете переживают сиюминутные трудности. Поместите хорошие и плохие ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, на шкалу, и вы поймете, что в целом ваша жизнь не так плоха, как вы себе представляете. У вас много работы, это правда, но скоро вы увидите плоды.

С другой стороны, у вас есть надежда и мечта, которые кажутся очень далекими. Окружающие вас люди могут обвинять вас в том, что вы живете в утопии, но они ошибаются.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, вы человек, который обычно прав в решениях, которые принимаете в мире работы. Несмотря на это, похоже, что на этот раз вы могли допустить ошибку. Звезды не советуют вам сейчас период перемен, поскольку они могут повлиять на другие сферы вашей жизни, не имеющие к этому никакого отношения.

Вы были очень воодушевлены этим изменением направления в своей жизни, но в идеале вам следует хорошо подумать, прежде чем что-либо делать. Вы можете так не думать, но работа, предполагающая смену места жительства или многочасовое пребывание в машине, может повлиять на ваше здоровье , а также на ваши социальные и романтические отношения. Прежде чем бросаться в тупик, подумайте, стоит ли терять ту жизнь, которая у вас есть в этом городе.

Если ответ положительный, продолжайте. Иногда вам придется пожертвовать тем, что у вас есть, чтобы добиться прогресса.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, похоже, сегодня ты узнаешь что-то, что тебя будет раздражать. Человек, которому вы полностью доверяете, признается, что кто-то лжет вам о чем-то очень важном. Обращайте внимание не только на то, что они вам говорят, но и на то, что они вам советуют, поскольку их слова будут искренними.

С другой стороны, избегайте больших расходов в течение нескольких дней, даже если у вас хороший момент в финансовом отношении. Помните, что приближается Рождество, и всегда желательно иметь немного денег на случай, если вы потратите больше, чем рассчитывали. Вы же не хотите, чтобы в следующем месяце вы были перегружены, когда увидите, что ваш счет равен нулю.

В любви старайтесь каждый день демонстрировать улыбку и позитивный имидж, если хотите найти любовь. Никто не хочет делить жизнь с грустным человеком, который только и делает, что жалуется. Теперь, когда звезды поддерживают вас в сердечных делах, воспользуйтесь этим.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, ты делаешь гигантские шаги, и это очень заметно. После долгой тяжелой работы вы смогли контролировать свои импульсы и подчинить себе тех внутренних призраков, которые мешали вам жить спокойно. Это позволило вам взять на себя больше обязанностей на работе и, таким образом, заложить первый кирпичик на пути к прекрасному будущему.

Тот факт, что, несмотря на трудный эмоциональный период, вы никогда не переставали искать экономическую стабильность, сегодня окупился. Вы смогли сэкономить приличную сумму денег и хотели бы инвестировать часть ее, чтобы продолжать расти. Вам повезло, потому что сегодня может быть очень хорошая возможность сделать это, так что будьте внимательны.

С другой стороны, похоже, пришло время побудить вас пойти на свидание с тем другом, который всегда вас приглашает. Благодаря такому хорошему и позитивному настрою никто из тех, кто вам интересен в баре, не сможет устоять перед вами.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, дела у тебя начинают идти хорошо, поэтому для сомнений нет никаких оснований. Постарайтесь сегодня встретиться с этим надежным другом или членом семьи и расскажите ему о своих чувствах. Вам помогут их советы о том, как важно в это время держать в стороне неуверенность и страхи.

Вернувшись домой, спросите себя, в чем причина этих страхов и низкой уверенности в себе. Возможно, это связано с чем-то, что произошло давным-давно и о чем вы уже практически даже не помните. Вы поймете, что это не так уж серьезно и что это нелепое недоверие к своему таланту совершенно нелогично.

Возможно, вы недавно пережили неудачный опыт, который травмировал вас. Постарайтесь принять во внимание, что такие вещи случаются со всеми и что вы лучше любой плохой ситуации.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, пришло время приступить к работе над проектом, который вас так волнует. Вам не обязательно ради этого отказываться от всего, вы можете начать заниматься этим в свободное время, когда уходите с рабочего дня. Вы более чем способны осуществить это, и вам следует это доказать.

С другой стороны, сегодня вы можете узнать, что кто-то очень важный в вашей работе просит ваши рекомендации. Поначалу вас может напугать такая ситуация, но они, вероятно, захотят продвинуть вас на должность, близкую к их. Это даст вам возможность дать вам необходимый профессиональный престиж и это поможет вашему проекту.

Воспользуйтесь этой хорошей новостью, чтобы пойти куда-нибудь и отпраздновать это событие с кем-то особенным, например с вашим партнером или человеком, который вам нравится. Возможно, им сразу не понравится ваша идея, но это только потому, что вам нужно придать ей больше формы.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, готовься войти в цикл, в котором будет только процветание. У вас будет зоркий взгляд на аспекты, связанные с деньгами , и это позволит вам непомерно увеличить свою экономику. Год закончится блестяще и начнется еще лучше, поэтому постарайтесь оставить все готовым к 2024 году.

Сегодня вы можете заключить сделку, которая принесет вам большую выгоду на денежном уровне. Или вы можете получить привлекательное предложение о работе или деньги , которых вы не ожидали. Что бы это ни было, ясно одно: у вас будет шанс добиться финансового успеха.

В любви это также хорошее время для дальнейшего процветания. Постарайтесь сегодня договориться с любимым человеком о своих границах, если вам нужно, чтобы они были шире. Возможно, они ищут то же самое.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, можно подумать о будущем и начать к нему готовиться. Да, делайте это правильно и лаконично, но не позволяйте этому заставить вас забыть о своем подарке. Задумайтесь об этом, ведь если вы потеряете то, что имеете прямо сейчас, какую пользу вам принесет одно только светлое будущее?

Помните, что если вы потеряете то, что имеете прямо сейчас, со временем вернуть это будет очень сложно. Например, если сегодня вам поступит предложение о работе, предполагающее смену места жительства, очень внимательно подумайте об этом в одиночестве и со своими близкими. Размышляйте об этом изо дня в день, сегодня не спешите с ответом.

Источник: magic.horoscope.

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