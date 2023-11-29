Вопреки неблагоприятным погодным условиям, как для российских, так и для украинских вооруженных сил, наземные атаки продолжаются на всей территории Украины, несмотря на замедленный ход из-за снегопадов и ограниченной видимости.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что от Авдеевки до западной части Запорожской области оккупанты сократили использование артиллерии в несколько раз и беспилотников - в шесть раз из-за погодных условий.

"Зимние условия заставят обе стороны увеличить использование наземных атак пехоты, так как возможности воздушной разведки и артиллерийской коррекции будут ограничены. Силы обороны продолжают осуществлять штурмовые операции к югу от Бахмута, при этом наносят значительные потери вражеским войскам, и укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах. ВСУ также продвигаются на Мелитопольском направлении.

Аналитики также подтвердили, украинские военные продолжали наступление на западе Запорожской области и добились незначительного продвижения к югу от Работино" - рассказал эксперт.



Тем временем оккупанты перебрасывают резервы в Валуйки в неограниченном количестве. Но Украина продолживает сдерживать врага на Купянском направлении, где фронт поделен рекой, что активно используют украинские защитники.

Россия проводит массированные атаки позиций сил обороны, используя авиацию, которая взлетает из ближайших аэродромов. Время подлета у оккупантов сокращается до нескольких десятков минут, что очень плохо для украинских защитников.

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