На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила интересную альтернативу обычным дерунам.
"Быстрый дерун с ветчиной, который можно готовить хоть ежедневно длинными зимними вечерами, потому что вкусно, быстро и легко! Продукты базовые, вкус чудесный, масла минимум! Приготовить может каждый!", – советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на сковороду диаметром 24 см):
- картофель – 500 г
- лук – 150 г
- ветчина - 60 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 50 мл
- мука – 1 ст.л.
- соль, перец
- растительное масло – 10 г
Картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит, натирает на среднюю терку, отбрасывает на сито и отжимает. Лук либо очень мелко нарезаем, либо просто натираем на терке. Мелко нарезаем ветчину. Смешиваем картофель, лук и ветчину, добавляем соль и перец по вкусу.
Молоко с яйцом Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сбивает до однородности. Затем добавляет муку и перемешивает.
На хорошо разогретую сковороду добавляем растительное масло, выкладываем всю картофельную смесь и разравниваем. Сверху выливаем молочно-яичную заливку и аккуратно проходим по поверхности ложкой.
Готовить такой дерун нужно на маленьком огне под крышкой 8-10 минут. После этого накрываем дерун пергаментом и крышкой, переворачиваем пергаментом вниз и кладем выпекаться еще 8 минут уже без крышки, чтобы сохранить корочку.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.