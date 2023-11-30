На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила интересную альтернативу обычным дерунам.

"Быстрый дерун с ветчиной, который можно готовить хоть ежедневно длинными зимними вечерами, потому что вкусно, быстро и легко! Продукты базовые, вкус чудесный, масла минимум! Приготовить может каждый!", – советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на сковороду диаметром 24 см):

картофель – 500 г

лук – 150 г

ветчина - 60 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 50 мл

мука – 1 ст.л.

соль, перец

растительное масло – 10 г

Картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит, натирает на среднюю терку, отбрасывает на сито и отжимает. Лук либо очень мелко нарезаем, либо просто натираем на терке. Мелко нарезаем ветчину. Смешиваем картофель, лук и ветчину, добавляем соль и перец по вкусу.

Молоко с яйцом Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сбивает до однородности. Затем добавляет муку и перемешивает.

На хорошо разогретую сковороду добавляем растительное масло, выкладываем всю картофельную смесь и разравниваем. Сверху выливаем молочно-яичную заливку и аккуратно проходим по поверхности ложкой.

Готовить такой дерун нужно на маленьком огне под крышкой 8-10 минут. После этого накрываем дерун пергаментом и крышкой, переворачиваем пергаментом вниз и кладем выпекаться еще 8 минут уже без крышки, чтобы сохранить корочку.

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