В Украине начато строительство подземных школ, в частности, в Харьковской области начали строительство нескольких таких учебных заведений.

В Харьковской области уже начали строительство нескольких подземных школ.

Так, например, в Харькове за 58 млн грн возводят подземную школу для почти тысячи школьников.

Сообщается, что в школе, которая обустроила метро Харькова, уже не хватает мест для всех детей, поэтому власти решили за бюджетные средства начать строительство новой подземной школы.

Кроме того, возле Харькова началось строительство подземной школы.

Известно, что в Песочинской общине планируют начать строительство еще двух подземных школ.

Деньги частично выделит государство, а остальное возьмут из местного бюджета.

Открыть подземные учебные заведения могут уже в следующем учебном году.

Сообщается, что на глубине 10 метров учебные заведения строят по строительным нормам укрытий.

Сделают их такими, чтобы конструкция выдержала ракетный удар.

Украинцы поделились мнениями о строительстве таких школ:

"Это какая-то глупость! Загоняют детей в подвалы. А закончится война, так что, деньги на ветер, сколько там сотни миллионов уйдет! Лучше бы на дроны или машины разминирование потратили.

"Никто не спрашивал. Пока построят эти школы будет там хотя кто-то учится.? Ведь мало кто задумывается, а сколько вообще еще уедет людей с детьми?

"В этих школах будут учиться украинские дети, потому что украинцы возвращаются в Украину. И такие школы и предприятия нужны при наличии ип**о соседа".

Источник: ТСН.

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