Сейчас увеличено количество нанесенных ударов по российским военнослужащим и их технике.

Первостепенной задачей армии, находящейся в обороне, является устранение максимального числа сил и ресурсов противника, и украинские военные успешно справляются с этой задачей. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал о происходящем на фронте в последнее время.

"Наши ащитники успешно выполнили задачу максимального уничтожения оккупационных сил. В течение этого процесса увеличено количество нанесенных ударов по российским военнослужащим и их технике.

Этот процесс продолжается на трех участках фронтовой линии, в частности в районах Авдеевки, Бахмута и Купянска, где добиваются максимальных потерь в личном составе и технике противника" - делится Свитан.

Он также отметил, ранее Йенс Столтенберг подчеркнул возможность измерения военных достижений не только по площади освобожденной территории, но и по нанесенным потерям противнику.

Эксперт добавил, что россияне размещают склады на своей территории и таким образом оперативно перебрасывают снаряды под Купянск. Украина же получает западное вооружение с ограничением, ведь ВСУ не могут его использовать по территории России. Поэтому данные запасы неприкасаемы на этот момент, пока Украина не сможет производить собственное оружие.

Последние новости Украины:

Напомним, Россияне пытаются сравнять с землей Авдеевку, появились подробности

Также Politeka сообщала, что ВСУ могут прорваться в неожиданном месте, стали известны подробности

А еще Politeka писала, что вагнеровцы снова набирают боевиков, что это значит