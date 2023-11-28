Свидетель потерпевшего в суде рассказал, что злоумышленники пришли в кафе, когда оно закрывалось, и грубо общались по-русски с официантками.

Во Львовской области мужчина стрелял по мужчине из стартового пистолета после замечания по использованию русского языка. Стало известно, как его наказали за стрельбу и скандал.

Инцидент произошел в кафе в Червонограде, где 34-летний мужчина из Ялты, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал другому посетителю с помощью стартового пистолета.

34-летний мужчина из Ялты дважды выстрелил в направлении мужчины. Полиция была вызвана на место и было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Обвиняемый на суде пытался переложить вину на мужчину, сделавшего ему замечание. Так он заявил, что они со знакомым пришли в кафе, чтобы выпить, другой посетитель обидно высказывался по русскому языку. Тогда он вытащил стартовый пистолет, нацелился на мужчину и требовал прощения. Нападающий не помнит, нажимал ли он на курок.

Свидетель потерпевшего в суде рассказал, что злоумышленники пришли в кафе, когда оно закрывалось, и грубо общались по-русски с официантками, требуя обслуживания. Мужчина сделал им замечание, на что обвиняемый предложил ему уйти, вынул пистолет и дважды выстрелил. Один выстрел он произвел у головы потерпевшего, а затем ударил его рукам пистолета по голове.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением уха и ссадины головы. Нападающему назначили три года заключения.

Источник: zaxid.net

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