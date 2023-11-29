У нас есть горячая точка на фронте, где россияне пробить не могут оборону и продвинуться не могут, причем там линия обороны она трехъярусная. По словам военного эксперта Романа Свитана, в данный момент оккупанты возятся лишь с первой линией обороны, в том числе и в направлении Авдеевки.

«Наши войска загоняют их систематически в огневой капкан, на минные поля и вынуждают либо отступить, либо сдаться на восточном направлении. Однако в направлении Авдеевки, Клещеевки они все еще хотят получить преимущество.

Наше командование, наверное, в данный момент уже занимается укреплением северных рубежей нашей страны, и там конечно не 400 там под 1.000 км границы, которая может быть в любой момент быть фронтом. Сейчас вопрос в том, что россияне могут создать новые очаги, горячие точки боевого соприкосновения в том случае, если мы дадим им передышку.

Сейчас они хотят любыми способами получить ее, чтобы попытаться остановить наши наступательные действия. Им надо перезарядиться» - поделился эксперт.

Ранее эксперт поделился, что россияне размещают склады на своей территории и таким образом оперативно перебрасывают снаряды под Купянск. Украина же получает западное вооружение с ограничением, ведь ВСУ не могут его использовать по территории России. Поэтому данные запасы неприкасаемы на этот момент, пока Украина не сможет производить собственное оружие.

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