На левом берегу наши войска довольно надежно удерживают позиции, однако были попытки штурма.

На Херсонском направлении ситуация продолжает активно меняться, хотя обстановка остается тяжелой, она хорошо контролируется нашими военными. Как рассказывает военный эксперт Олег Жданов, наши подразделения ведут контрбатарейную борьбу с противником, за последние сутки удалось уничтожить установку Град, которая регулярно била по Херсону.

"Наша разведка отработала, они вычислили позицию, откуда обстреливают Херсон. Нашли эту пусковую боевую машину, и она была уничтожена в районе рядом расположенного села. Так что мы боремся против контрбатарейной артиллерии. Сейчас враг обстреливает правый берег от Никополя до Херсона.

Ну и надо отметить, что на левом берегу наши войска довольно надежно удерживают позиции. Несмотря на то, что враг предпринимал две довольно такие серьёзные попытки штурмовать наши позиции, атаковать с целью выдавить нас с левого берега, обе они оказались безуспешными для врага", - поделился Жданов.

По его словам, атаки были даже полезными для нас в каком-то смысле, ведь российские войска понесли большие потери.

Известно, враг продвинулся незначительно вглубь нашей обороны, но в общем ситуация остаётся хоть и тяжелой, крайне тяжелой, но тем не менее оборона Авдеевки продолжается. Все попытки противника окружить Авдеевку на сегодняшний день пресечены. Судя по усилиям, которые прилагает враг, большее внимание он сосредотачивает на южном фланге Авдеевки.

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