Там у них был частичный успех, хотят развивать наступление, поделился детальнее военный эксперт и рассказал о реальной ситуации.

На Авдеевском фронте у нас самая сложная ситуация. К сожалению, враг имеет частичный успех на некоторых участках самой обороны Авдеевки, о чем рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Враг продвинулся незначительно вглубь нашей обороны, но в общем ситуация остаётся хоть и тяжелой, крайне тяжелой, но тем не менее оборона Авдеевки продолжается. Все попытки противника окружить Авдеевку на сегодняшний день пресечены. Судя по усилиям, которые прилагает враг, большее внимание он сосредотачивает на южном фланге Авдеевки.

Но не в попытках окружить город, они штурмуют со стороны южного фланга. Там у них был частичный успех, хотят развивать наступление» - делится эксперт.

Он также подметил, сейчас все внимание к Херсонскому направлению приковано, конечно же к левому берегу Днепра. Продолжаем удерживать силы обороны, но ожидаем, что может быть предпринята попытка с помощью двух мотострелковых дивизий атаковать наши войска, хотят ликвидировать наш плацдарм.

В то же время российские военные продолжают активные контратаки на Бахмутском направлении. Противник осуществляет активные действия на северном фланге, в частности, в районах Верховка, Богдановка и Васильевка. На южном фланге, в частности в районах Клещеевка и Андреевка, ситуация очень напряженная.

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