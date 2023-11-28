Российские военные продолжают активные контратаки на Бахмутском направлении. Противник осуществляет активные действия на северном фланге, в частности, в районах Верховка, Богдановка и Васильевка, делится военный эксперт Олег Жданов. На южном фланге, в частности в районах Клещеевка и Андреевка, ситуация очень напряженная.

"Оккупанты стремятся приблизиться к населенным пунктам и проводить контратаки, однако эти попытки оказываются неуспешными. Противник не скупится на личный состав, предпринимая атаки в форме волн и действуя группами до десяти человек.

Нужно понимать важность взятых украинскими войск высот, таких как Андреевка и Клещеевка, которые обеспечивают контроль над железнодорожным сообщением и частью города Бахмут" - делится эксперт.

Ранее другие эксперты напомнили о своеобразной тактике оккупантов: украинские военные наблюдают ситуации, когда вражеские подразделения остаются на позициях, действуя как приманка, и атакуют в момент, когда украинские войска подходят ближе.

Жданов ранее поделился, постепенно двигаемся вперед, поэтому действия противника больше выглядят или можно больше классифицировать именно как контратаки, которые создают условия встречного боя, чтобы остановить продвижение наших войск. Оккупанты также пытались контратаковать на рубеже Работино, Новопрокоповки, чтобы вернуть утраченные позиции.

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