Чиновники воинской части придумали "схему" на хищении продуктов для личного состава.
Как сообщает пресс-служба ДБР, совместно с СБУ были разоблачены чиновники одной из воинских частей Киевщины.
На сделках с продуктами для личного состава они "отмыли" миллионы гривен.
В ДБР добавили, что махинации осуществлялись в условиях военного положения.
К "схеме" входили военнослужащие и работники воинской части.
Сообщается, что они вступили в сговор с бизнесменами и продавали часть продуктов для бойцов в магазинах, ресторанах и базарах.
Таким образом, они забирали как минимум 30% продуктов со склада и уменьшали соответственно нормы пищевого обеспечения для защитников.
«Остаток» продуктов они "реализовывали" по другой схеме - представитель воинской части находясь в сговоре с частным предприятием, печатал и вносил в накладные ложные данные по поставке продукции на миллионы гривен.
На бумаге учитывались продукты, не выданные защитникам.
В ДБР сообщили, что из-за подделки злоумышленником документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и производило полную оплату продуктов питания.
Сообщается, что наличные деньги злоумышленники присваивали.
В ДБР в настоящее время имеют доказательства присвоения как минимум 5 млн. грн.
Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов уже сообщено о подозрении (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Санкция статей предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
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