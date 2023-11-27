В Киевской области чиновники воинской части были разоблачены на миллионных сделках.

Чиновники воинской части придумали "схему" на хищении продуктов для личного состава.

Как сообщает пресс-служба ДБР, совместно с СБУ были разоблачены чиновники одной из воинских частей Киевщины.

На сделках с продуктами для личного состава они "отмыли" миллионы гривен.

В ДБР добавили, что махинации осуществлялись в условиях военного положения.

К "схеме" входили военнослужащие и работники воинской части.

Сообщается, что они вступили в сговор с бизнесменами и продавали часть продуктов для бойцов в магазинах, ресторанах и базарах.

Таким образом, они забирали как минимум 30% продуктов со склада и уменьшали соответственно нормы пищевого обеспечения для защитников.

«Остаток» продуктов они "реализовывали" по другой схеме - представитель воинской части находясь в сговоре с частным предприятием, печатал и вносил в накладные ложные данные по поставке продукции на миллионы гривен.

На бумаге учитывались продукты, не выданные защитникам.

В ДБР сообщили, что из-за подделки злоумышленником документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и производило полную оплату продуктов питания.

Сообщается, что наличные деньги злоумышленники присваивали.

В ДБР в настоящее время имеют доказательства присвоения как минимум 5 млн. грн.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов уже сообщено о подозрении (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

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