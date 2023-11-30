В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил вкусный зимний пирог с цитрусовыми. Для этого десерта рекомендуется использовать небольшие и сладкие мандаринки, подмечет "Мастер Шеф" Хименес-Браво, который подметил: этот вариант очень полезный для ценителей мандарин и апельсин.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 8 г ванильного сахара
- 150 г йогурта
- 140 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 1 кг мандаринок
Карамель:
- ¾ стакана сахара
- 2 ст. л. воды
Способ приготовления:
Замешиваем ингредиенты для теста. Затем готовим карамель: на сковороде обжариваем сахар и воду до золотистого цвета, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее добавляет, дно круглой формы для запекания со съемным дном застилаем пергаментом, выкладываем мандаринки, заливаем их карамелью, выливаем тесто и разравниваем его силиконовой лопаткой.
Запекаем в духовом шкафу до готовности.
Лайфхаки:
Для ускорения процесса приготовления предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Кухонные весы также пригодятся для точного измерения ингредиентов, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Лучше всего выбирать маленькие и сладкие мандаринки. Чем светлее цитрусовые, тем более кислотные они будут.
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