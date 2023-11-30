В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил вкусный зимний пирог с цитрусовыми. Для этого десерта рекомендуется использовать небольшие и сладкие мандаринки, подмечет "Мастер Шеф" Хименес-Браво, который подметил: этот вариант очень полезный для ценителей мандарин и апельсин.

Ингредиенты:

1 яйцо

30 г сахара

8 г ванильного сахара

150 г йогурта

140 г муки

8 г разрыхлителя

1 кг мандаринок

Карамель:

¾ стакана сахара

2 ст. л. воды

Способ приготовления:

Замешиваем ингредиенты для теста. Затем готовим карамель: на сковороде обжариваем сахар и воду до золотистого цвета, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее добавляет, дно круглой формы для запекания со съемным дном застилаем пергаментом, выкладываем мандаринки, заливаем их карамелью, выливаем тесто и разравниваем его силиконовой лопаткой.

Запекаем в духовом шкафу до готовности.

Лайфхаки:

Для ускорения процесса приготовления предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Кухонные весы также пригодятся для точного измерения ингредиентов, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Лучше всего выбирать маленькие и сладкие мандаринки. Чем светлее цитрусовые, тем более кислотные они будут.

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