28 ноября, в православном календаре день памяти святого Стефана.
Наши предки 28 ноября назвали Днем сойки.
Издавна,28 ноября было принято попросить совета у старших людей.
Советы, которые вы услышите в этот день будут крайне полезными для вас в будущем.
В этот день было принято гадать, наши предки считали, что любые ритуалы 28 ноября помогут притянуть удачу и счастье.
Запрещено в этот день или брать взаймы деньги, потому что есть риск, что это принесет проблемы в финансовом плане.
Также нельзя убираться в доме после полудня, потому что Рождество можно встретить с нечистью в доме.
В народе 28 ноября отмечался Гурьев день, раньше люди верили, что он помогает в лечении зубных болезней.
К Гурию обращались с просьбами о укреплении здоровья.
Также было принято попариться в бане 28 ноября.
На Гурия было принято уделять внимание лошадям, их вкусно кормили в этот день.
Люди готовились поститься, поэтому в этот день не рекомендуется ругаться, злословить и грешить.
Существуют и приметы 28 ноября, так, например, если мало снега в этот день - в следующем году ждите плохого урожая.
Если видите пасмурную погоду или идет мокрый снег - значит в мае не будет хорошей погоды. Снег 28 ноября уже лежит на полях - значит до весны не растает. Также если сильный ветер в этот день - до 19 декабря будет холод.
Источник: ТСН.
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