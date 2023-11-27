28 ноября, в православном календаре день памяти святого Стефана.

Наши предки 28 ноября назвали Днем сойки.

Издавна,28 ноября было принято попросить совета у старших людей.

Советы, которые вы услышите в этот день будут крайне полезными для вас в будущем.

В этот день было принято гадать, наши предки считали, что любые ритуалы 28 ноября помогут притянуть удачу и счастье.

Запрещено в этот день или брать взаймы деньги, потому что есть риск, что это принесет проблемы в финансовом плане.

Также нельзя убираться в доме после полудня, потому что Рождество можно встретить с нечистью в доме.

В народе 28 ноября отмечался Гурьев день, раньше люди верили, что он помогает в лечении зубных болезней.

К Гурию обращались с просьбами о укреплении здоровья.

Также было принято попариться в бане 28 ноября.

На Гурия было принято уделять внимание лошадям, их вкусно кормили в этот день.

Люди готовились поститься, поэтому в этот день не рекомендуется ругаться, злословить и грешить.

Существуют и приметы 28 ноября, так, например, если мало снега в этот день - в следующем году ждите плохого урожая.

Если видите пасмурную погоду или идет мокрый снег - значит в мае не будет хорошей погоды. Снег 28 ноября уже лежит на полях - значит до весны не растает. Также если сильный ветер в этот день - до 19 декабря будет холод.

Источник: ТСН.

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